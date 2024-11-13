لدعم 3 مدارس غير ربحية.. «دبي العطاء» توقّع شراكة استراتيجية لمدة 3 سنوات مع «أليك»

بعد دعمها الناجح لمبادرة دبي العطاء، لتجديد مرافق الفصول الدراسية وفناء المدرسة الأهلية الخيرية للبنات والبنين في عجمان العام الماضي، قامت شركة أليك للهندسة والمقاولات، أمس، بتمديد شراكتها مع المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. ومن خلال توقيع اتفاقية جديدة لمدة ثلاث سنوات ضمن مبادرة دبي العطاء «التطوع في الإمارات»، تلتزم «أليك» بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 600 ألف درهم، لتعزيز البيئة التعليمية في ثلاث مدارس غير ربحية في الإمارات بحلول عام 2026، ما يرفع إجمالي إسهامها إلى 800 ألف درهم، وبدعم إجمالي لأربع مدارس في دولة الإمارات.

وضمن هذه الشراكة الممتدة، قدمت شركة «أليك» الدعم لتجديد المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية في دبي، حيث اجتمع 130 متطوعاً في التاسع من نوفمبر لتركيب طاولات الفصول الدراسية، ونقل الأثاث المدرسي الجديد، وتجهيز صالة المعلمين بطاولات وكراسي وخزائن جديدة، وإنشاء غرفة حسية جديدة للطلاب من أصحاب الهمم مجهزة بأدوات حسية وتعليمية، إضافة إلى تلوين الجداريات التعليمية على جدران المدرسة.

وقال رئيس العمليات في دبي العطاء، عبدالله أحمد الشحي: «بصفتها عضواً فاعلاً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تتوافق القيم التي تجسّدها شركة أليك مع تلك التي تتبناها دبي العطاء، ما يجعل شراكتنا معها ذات تأثير إيجابي وملموس» .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات المدير المالي في شركة «أليك»، جون ديب: «نؤمن في (أليك) بأهمية المساواة، وتوفير فرص التطوير المستمر لكل أفراد فريق العمل، ويأتي دعمنا لمبادرات دبي العطاء الرائدة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وفي إطار التزامنا الراسخ بخدمة المجتمع، سواء على المستوى المحلي أو العالمي».