«أم نايف» تحتاج إلى 198 ألف درهم كُلفة علاج لمدة 3 أشهر

تعرضت المريضة (أم نايف - (يمنية - 69 عاماً) لجلطة دماغية في شهر أغسطس الماضي، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث تم إدخالها قسم العناية المركزة فاقدة للوعي، وبعد إنعاشها مكثت شهراً في المستشفى للعلاج من الجلطة التي أدت إلى إصابتها بخلل في عمل أعصاب المخ، وشلل نصفي في الجزء الأيمن من جسمها، وأصبحت المريضة بحاجة إلى نقلها إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي في أبوظبي، وتبلغ تكاليف علاجها في المركز لمدة ثلاثة أشهر 198 ألف درهم، غير أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بتدبير تكاليف علاجها وإقامتها في المركز، لذا ناشدت أسرة المريضة أهل الخير مساعدتها على تدبير تكاليف العلاج، لخوفها من تعرض حياة (أم نايف) للخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريضة تبلغ من العمر 69 عاماً، وأدخلت إلى قسم الطوارئ فاقدة للوعي، وبعد إنعاشها وأخذ التحاليل والفحوص الطبية، تبيّن أنها مصابة بجلطة دماغية، وتم إجراء عملية قسطرة للدماغ بشكل عاجل لإنقاذ حياتها».

وأضاف التقرير «مكثت المريضة شهراً في قسم العناية المركزة، وتلقت العناية الطبية اللازمة وتحسنت حالتها بالتدريج، لكن الجلطة الدماغية التي أصيبت بها المريضة أثرت في عمل أعصاب المخ لديها، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي، وحالياً بحاجة إلى نقلها إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي، وتبلغ تكاليف علاجها 198 ألف درهم لمدة ثلاثة أشهر».

وتروي ابنة المريضة (أم نايف) قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «أدخلت والدتي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط، وتم إنعاشها وإنقاذ حياتها، وعمل الإجراءات والفحوص اللازمة لها، للتأكد من حالة والدتي الصحية، وتبيّن أنها مصابة بجلطة دماغية، وتم إجراء عملية قسطرة لإزالة التجلط من المخ، ومكثت والدتي شهراً في قسم العناية المركزة في المستشفى».

وأكملت: «أخبرنا أخصائي أمراض المخ والأعصاب أن الجلطة أثرت في الأعصاب وأصابتها بخلل في أجزاء المخ، وأدى ذلك إلى إصابتها بشلل نصفي في الجزء الأيمن، ويجب أن يتم نقلها إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي لتظل هناك لمدة ثلاثة أشهر، وكُلفة إقامتها وعلاجها لتلك الأشهر 198 ألف درهم».

وأضافت الابنة: «الأسرة عاجزة تماماً عن تدبير تكاليف علاج والدتها، لأنها المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من ستة أفراد، وتعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب بالكاد يلبي متطلبات حياتهم اليومية».

وناشدت ابنة المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدتهم على تدبير تكاليف علاج والدتها.

الجلطات الدماغية

هي عبارة عن خلل مفاجئ في التروية الدموية للدماغ، في واحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، ما يسبب خللاً أو نقصاً في حصول الدماغ على الأوكسجين، ما يؤدي إلى تلف أو تعطيل لخلايا الدماغ. وكلما عادت التروية الدموية للدماغ إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع بعد حدوث السكتة كانت النتائج وفرص الشفاء أكبر.