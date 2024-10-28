«أبوحسن» يحتاج إلى 42 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

يواجه «أبوحسن» ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد المتأخرات الإيجارية للمسكن الذي يقطنه، والتي تبلغ 42 ألف درهم، حيث أقام صاحب المنزل دعوى قضائية إيجارية، لإلزامه بدفع مبلغ المتأخرات بالكامل، وناشد معيل الأسرة الوحيد «أبوحسن» أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير المتأخرات الإيجارية المتراكمة على عاتقه. وروى «أبوحسن» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في عام 2001، حصلت على فرصة عمل براتب 10 آلاف درهم، وكان وضعي المادي مستقراً وجيداً، وقررت إحضار أفراد أسرتي المكونة من أربعة أبناء ووالدتهم من السودان، حتى أكون قريباً منهم، واستطعت توفير احتياجاتهم الضرورية من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، وكانت حياتنا الأسرية مستقرة للغاية، ولم نكن نشكو من أي عراقيل أو عقبات». وتابع قائلاً: في أكتوبر من عام 2023، بدأ وضعي المالي ينقلب رأساً على عقب، بعدما قامت جهة عملي بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، تخبر العاملين فيها بأنها ستقوم بتقليص رواتب بعض العاملين، وإنهاء خدمات البعض، حيث كنت من ضمن الذين تم تقليص رواتبهم، ليصل إلى 8000 درهم، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات، وتفاقمها يوماً بعد الآخر، وزيادة الضغوط النفسية عليَّ، إذ ترتب عليَّ سداد قرض البنك والرسوم الدراسية، ما جعلني عاجزاً كلياً عن سداد الأقساط الإيجارية، للعام الجاري والتي بلغت 42 ألف درهم.

وقال «أبوحسن» إنه شرح الوضع المالي المتردي الذي يمر به لمالك المسكن، حتى يمنحه مهلة للسداد، كي يتمكن من توفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وأكد «أبوحسن» أنه طرق جميع الأبواب، وسلك جميع الطرق لحل مشكلته، لكن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف ماذا يفعل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية.

• «أبوحسن» عجز عن سداد الأقساط الإيجارية بعد تقليص راتبه وتراكم الديون والالتزامات على عاتقه.