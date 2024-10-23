58.2 مليون درهم دعم «بيت الخير» لأسر الشباب منذ 2021

تُعدُّ الأسر المواطنة محدودة الدخل هي الفئة المستهدفة الأولى من نشاط «بيت الخير»، حيث تحظى بأولوية الإنفاق والدعم، وتتلقى الأكثر حاجة منها مساعدات نقدية بشكل شهري، حيث بلغ الإنفاق عليها منذ 2021 حتى 2024 مبلغ 278.673.430 درهماً، استفادت منه آلاف الأسر المواطنة محدودة الدخل سنوياً، حيث بلغ عدد المساعدات التي تلقتها 122.912 مساعدة.

وركز إنفاق الجمعية في هذه الفترة منذ عام 2021 تحديداً على أسر الشباب الناشئة ممن أقدموا على الزواج وتأسيس أسرة جديدة، كونهم يستحقون الدعم وهم يؤسسون عش الزوجية، ويرسمون مستقبلهم الواعد، ويحتاجون إلى الكثير من الاحتياجات التي تساعدهم في بناء أسرة هانئة ومستقرة، في الوقت الذي تتزايد عليهم الأعباء في ظل الدخول المتواضعة التي يبدأون بها مسيرتهم المهنية والعملية في سوق العمل.

وتفيد بيانات الجمعية أنها أنفقت على أسر الشباب خلال الفترة نفسها مبلغ 58 مليوناً و236 ألفاً و197 درهماً، استفادت منها 5125 أسرة، تنوعت بين تقديم أثاث لهذه الأسر بقيمة 7.379.732 درهماً، وتقديم أجهزة كهربائية وإلكترونية ومستلزمات منزلية بقيمة 6.115.653 درهماً، وسددت عنهم رسوم ماء وكهرباء بقيمة 3.474.258 درهماً.

وساعدت الجمعية 199 شاباً في استكمال البناء الذي شرعوا فيه ليستقبلوا أسرهم الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 7.241.720 درهماً، في حين سددت الإيجار عن مئات الأسر بقيمة 31.814.719 درهماً، وأجرت صيانة لبعض البيوت التي اختاروها لتهيئتها للسكن الآمن والمستقر بقيمة 1.708.844 درهماً، ودعمت أعمال الصرف الصحي بقيمة 417.073 درهماً.

. الجمعية ساعدت 199 شاباً في استكمال البناء الذي شرعوا فيه ليستقبلوا أسرهم الجديدة.