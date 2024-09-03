«الإمارات للسرطان» تنظم زيارة لإسعاد الأطفال المصابين في مستشفى توام

نظمت جمعية الإمارات للسرطان - فرع العين، بالتعاون مع مستشفى توام، جولة لزيارة وإسعاد المرضى المصابين بقسم الأطفال تزامناً مع العودة إلى المدارس، وتضمنت الزيارة إضفاء أجواء البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم، من خلال تقديم فقرات فنية وأعمال يدوية ورسم وتوزيع الحقائب المدرسية والهدايا، وذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، عوض سالم الساعدي، وعضو مجلس الإدارة، آدم محمد البلوشي، وسكرتير الجمعية، محمد عوض سليمان، إضافة إلى عزة الكعبي ومنى الكعبي وشيماء العامري من فريق الدعم النفسي في الجمعية، والفنانة التشكيلية، شما الشامسي، والإعلامية صبحة الرميثي وعدد من المتطوعين، وقد رافق وفد الجمعية في الزيارة طحنون الشرياني من إدارة مستشفى توام، وأحمد العامري من إدارة العلاقات العامة.

وأكدت جمعية الإمارات للسرطان أن زيارة الأطفال المرضى في المستشفيات لتفقد أوضاعهم الصحية هي مبادرة إنسانية واجتماعية تساعد على توفير الدعم النفسي والمعنوي لدى الأطفال وذويهم، ومنحهم البسمة والشجاعة. وقد كان للزيارة الأثر الطيب وإدخال السعادة على المرضى وذويهم والطاقمين الطبي والإداري في مستشفى توام.