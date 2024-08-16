متبرع يُنهي معاناة المريضة «أم مريم»

أنهى متبرع معاناة المريضة (أم مريم) (تونسية - 71 عاماً) بسداد 27 ألفاً و355 درهماً كلفة جهاز التنفس والأدوية التي تحتاج إليها، بعد أن عجزت عن تدبير المبلغ بسبب ظروفها المالية الصعبة.

وأعربت ابنة المريضة (أم مريم) عن سعادتها بفك كربة والدتها بسداد تكاليف علاجها، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأسرة، مؤكدة أن هذه المبادرة ليست غريبة على شعب الإمارات الذي يقدّم كل يوم نموذجاً متميزاً في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أم مريم) مع مرض السكري منذ سنوات عدة، ما تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع في الضغط والكوليسترول، وظهرت لديها مشكلات صحية في القلب والرئة، جعلتها بحاجة إلى جهاز خاص للتنفس وأدوية تبلغ كلفتها 27 ألفاً و355 درهماً حالت إمكانات أسرتها المالية والظروف الصعبة التي تمر بها دون تدبيرها، ما دفع ابنة المريضة (أم مريم) إلى مناشدة أهل الخير لمساعدتها على تدبير المبلغ، خوفاً من تعرض حياة والدتها للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريضة تبلغ 71 عاماً، وتعاني مشكلات مزمنة في القلب والرئتين، ما سبب لها ضيقاً شديداً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بتناول الأدوية، واستخدام جهاز التنفس بشكل دائم، والمريضة بحاجة إلى الدعم المالي لأن ابنتها هي المعيلة لها، ولا تستطيع توفير كلفة جهاز التنفس الخاص لوالدتها، والأدوية التي تحتاج إليها».

وسبق أن روت ابنة المريضة (أم مريم) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «الحالة الصحية لوالدتي تدهورت كثيراً منذ سنوات، إذ أصيبت بفقدان الشهية وعدم القدرة على القيام بأي عمل، وقد اصطحبتها إلى أقرب عيادة، حيث طلبت الطبيبة إجراء فحوص لها، وبيّنت نتائجها أنها تعاني ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم، ما يتطلب أخذ أدوية للسيطرة على المرض، واتباع نظام غذائي خاص لمرضى السكري».

وأضافت: «إصابة والدتي بالسكري أدت إلى إصابتها بالعديد من الأمراض المزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وظهرت لديها مشكلات صحية في القلب والرئتين، ما أدى إلى معاناتها ضيقاً في التنفس بشكل دائم، وعدم قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وأصبحت بحاجة إلى تناول الأدوية بشكل منتظم، وإلى جهاز خاص للتنفس، وعدم استخدامها للجهاز سيسبب لها مضاعفات تشكل خطورة على حياتها».

وتابعت: «تبلغ كلفة الجهاز الخاص بالتنفس والأدوية 27 ألفاً و355 درهماً، وأعجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج، فأنا المعيلة الوحيدة لأسرتي التي تتكون من خمسة أفراد، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 10000 درهم، ادفع منه 2000 درهم للإيجار، والبقية بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية».

• ابنة «أم مريم»: المبادرة ليست غريبة عن شعب الإمارات الذي يقدّم كل يوم نموذجاً متميزاً في مدّ يد العون لكل محتاج.