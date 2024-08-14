«ليلى» تحتاج 10 آلاف درهم لإكمال علاجها من السرطان

تعاني المريضة (ليلى - 40 عاماً)، إصابتها بسرطان الثدي منذ ستة أشهر، وتم استئصال الورم السرطاني للمريضة، وأصبحت بحاجة إلى أخذ أدوية خاصة للسيطرة على وضعها الصحي، وتبلغ كلفة أدويتها وعلاجها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي 10 آلاف درهم، ولكن ظروفها المالية الصعبة وظروف أسرتها لا تسمح بدفع جزء ولو بسيطاً من تكاليف علاجها، وناشدت المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج.

وحسب التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريضة (ليلى) تعاني إصابتها بورم سرطاني في الثدي الأيسر منذ ستة أشهر، وتم استئصال الورم بأحد المستشفيات في مصر، وراجعت المريضة قسم الأورام في المستشفى، وتم إجراء الفحوص اللازمة لها، وتبين أنها بحاجة إلى أخذ أدوية من نوع خاص، ومتابعة طبية بشكل مستمر.

وروت (ليلى) قصة معاناتها مع المرض قائلة: «في شهر فبراير الماضي لاحظت وجود حبة صغيرة في جهة الثدي، عندها أصبت بالخوف، وسارعت بأخذ موعد في إحدى العيادات القريبة من سكني، وعند مقابلة الطبيبة لي أخبرتها عن الحبة التي اكتشفت وجودها منذ أيام عدة، فقامت الطبيبة بإجراء الفحوص والتحاليل التي بينت أنها ورم سرطاني، وطلبت مني أن أبدأ بتلقي العلاج الكيماوي بأسرع وقت ممكن».

وأضافت المريضة: «بعد سماعي كلام الطبيبة أُصبت بنوبة بكاء حادة، وشعرت بالوحدة، لأن أسرتي تعيش في مصر، فقمت بالاتصال بأخي وأخبرته بإصابتي بالسرطان، فطلب مني الرجوع إلى مصر بأسرع وقت، عندها قدمت على إجازة من عملي، وذهبت إلى مصر، وعند وصولي تم أخذي إلى أحد المستشفيات المتخصصة، وبعد مراجعة الطبيب للتقارير طلب مني إعادة الفحوص مرة أخرى، مع أخذ عينة من الورم، وأعطاني بعض المسكنات والفيتامينات».

وتابعت المريضة: «بعد أسبوعين ظهرت نتيجة الخزعة أنني بالفعل مصابة بسرطان الثدي، ويجب على الفور إجراء عملية لاستئصال الورم، وتم استئصال الورم، ومكثت فترة في المستشفى إلى أن استقرت حالتي الصحية، وأخبرت الطبيب بأنني سأكمل علاجي في الإمارات».

وقالت المريضة: «وافق الطبيب أن أكمل علاجي في الإمارات بعد أن أجرى الفحوص لي، والاطمئنان على وضعي الصحي، ونصحني أن أبدأ بأخذ العلاج الكيماوي والأدوية بشكل فوري، والالتزام بنظام غذائي معين وممارسة الرياضة».

وأضافت المريضة: «حالياً أواصل علاجي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبلغ تكاليف العلاج 10 آلاف درهم، ووضعي المادي لا يسمح لي بتدبير المبلغ، وفي حال التوقف عن العلاج أخشى أن ينتكس وضعي الصحي وتتعرض حياتي للخطر».

وتابعت المريضة: «ظروفي المالية في الوقت الراهن صعبة، وأنا المعيلة الوحيدة لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، أدفع منه 1200 درهم شهرياً للأقساط البنكية، والمتبقي من راتبي لا يكاد يلبي احتياجاتنا، وليس لدينا أي مصدر آخر للدخل».

وناشدت المريضة (ليلى) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تأمين كلفة علاجها.