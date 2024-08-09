«أبوعمر» يحتاج أدوية لمدة 6 أشهر بـ 26.2 ألف درهم

أصيب «أبوعمر» (أردني - 75 عاماً)، بمرض السكري منذ سنوات عدة، سبب له العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع الكوليسترول والضغط والتهاب المفاصل والأعصاب، إضافة إلى إصابته بمشكلات في العيون بالفترة الأخيرة، وتزايدت عليه مضاعفات مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى، وأصبح بحاجة إلى أدوية بشكل يومي ومراجعات طبية دورية كلفتها 26 ألفاً و218 درهماً، لمدة ستة أشهر، غير أن إمكاناته المالية وظروفه الصحية لا تسمحان له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير كُلفة أدويته، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

وروى المريض «أبوعمر» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات، وفي أحد الأيام كنت أتناول الغداء مع زوجتي، وشعرت فجأة باختلال في التوازن وأغمي عليّ، وسارعت زوجتي بالاتصال بالطوارئ وطلب سيارة الإسعاف لأخذي إلى أقرب مستشفى».

وأضاف: «تم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حيث تم إنعاشي واستعدت الوعي، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتي، أخبرته زوجتي بما حصل لي من إغماء وفقد الوعي، حيث طلب الطبيب إجراء الفحوص الطبية، التي أظهرت إصابتي بارتفاع شديد في الضغط والكوليسترول، أدى إلى خلل في التوازن وسقوطي على الأرض، وطلب الطبيب إجراء تحاليل أخرى بأسرع وقت، وتم إعطائي بعض الأدوية».

وقال «أبوعمر»: «لاحظت تحسناً في صحتي، مع الالتزام بأخذ الأدوية والفيتامينات بشكل يومي، ولكن كنت أشعر دائماً بعطش شديد، ورغبتي المستمرة في الذهاب إلى الحمام، معتقداً أن هذا الأمر طبيعي، لكنني شعرت بالخوف عندما فقدت الوزن بشكل مفاجئ».

وأضاف المريض: «عند مراجعة المستشفى، أخبرت الطبيب عن كل الأعراض التي أشعر بها، فطلب مني إجراء تحاليل، وأظهرت النتيجة مشكلات في المسالك البولية، إضافة إلى إصابتي بمرض السكري، ولابد من أخذ الأدوية الخاصة بعلاجها، وقد نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي، وشرب الماء بشكل مستمر للتخفيف من الجفاف، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص بشكل دوري، وتناول الأدوية بشكل منتظم وفي مواعيدها، تفادياً لحدوث مضاعفات قد تُشكل خطورة على حياتي».

وتابع المريض: «مع إصابتي بالأمراض المزمنة، أصبت أخيراً بمشكلات صحية في العيون، ولم أستطع الرؤية بشكل جيد، وأحتاج إلى متابعات مستمرة من قبل طبيب العيون، إضافة إلى أدويتي الأخرى التي آخذها لعلاج الأمراض المزمنة، وتبلغ كُلفة أدويتي الخاصة بمرض السكري والكوليسترول والضغط ومتابعاتي الدورية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية 26 ألفاً و218 درهماً، وأنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج، حيث إنني عاطل عن العمل منذ فترة طويلة، بسبب المرض وكبر السن وليس لي معيل».

وأضاف المريض: «لدي أسرة مكونة من زوجتي وثلاثة أبناء خارج الدولة، وليس لدي أي مصدر دخل إلا اعتمادي على تقديم أحد أصدقائي مساعدات مالية لي، وكنت في السابق أنا المعيل لأسرتي، ونظراً لكبر سني ومرضي تركت العمل منذ فترة، وأناشد أن تمتد إليّ أيادي أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدتي على تدبير تكاليف أدوية علاجي وإنقاذ حياتي».

• كبر السن والمرض أفقدا «أبوعمر» العمل منذ فترة وليس له معيل.