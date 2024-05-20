«صلاح» يعاني السرطان ويحتاج إلى 32.6 ألف درهم للعلاج

يعاني الشاب (صلاح-34 عاماً)، سرطان الدم منذ ثمانية أشهر، ويحتاج إلى أدوية علاجية بقيمة 32 ألفاً و652 درهماً، بحسب مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولا تسمح ظروفه المالية الصعبة بتدبير كُلفة العلاج.

وأوضح التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريض يعاني سرطان الدم (اللوكيميا)، ويحتاج إلى أدوية علاجية خاصة بالسرطان بـ32 ألفاً و652 درهماً سنوياً».

وروى (صلاح) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في شهر أكتوبر الماضي، تم قبولي في إحدى الجهات للعمل فيها موظفاً، وقد أجريت الفحوص الطبية المطلوبة من الجهة، لإتمام إجراءات التوظيف، لكنها كشفت أنني أعاني ارتفاعاً في كريات الدم البيضاء، ويجب مراجعة العيادة، لإعادة الفحص مرة أخرى، وبالفعل قمت بذلك، وأظهر الفحص ارتفاعاً في كريات الدم، ونصحني الطبيب بأن أراجع أقرب مستشفى حكومي».

وأضاف (صلاح): «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت لي فحوص وتحاليل وأشعة من جديد، وتم تحويلي بقرار من الطبيب إلى قسم أمراض الدم في المستشفى، ومكثت في المستشفى 15 يوماً، تلقيت خلالها المتابعة الطبية اللازمة لحالتي الصحية».

وأكمل المريض: «وبعد أسبوعين ظهرت نتيجة الفحوص والتحاليل، وكشفت أنني مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، ويجب على الفور تلقي العلاجات اللازمة، للسيطرة على مرض السرطان، وبدأت بالعلاج في المستشفى».

وأضاف: «مازلت إلى الآن أتلقى العلاج المطلوب، وشدد الطبيب المعالج لحالتي على ضرورة الالتزام بتناول الدواء الخاص بالسرطان، مع المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر للمستشفى».

وتابع: «أنا أعجز عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة أدويتي وعلاجي، لأن المبلغ يفوق إمكاناتي المادية المتواضعة، فأنا أعمل في إحدى الجهات الخاصة، وأتقاضى راتباً قدره 8000 درهم شهرياً، أدفع منه إيجار السكن، بينما يذهب المبلغ المتبقي إلى مصروفات معيشية لي ولزوجتي ووالديّ في الأردن».

ويناشد المريض (صلاح) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته ومد يد العون له على توفير كُلفة علاجه، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.