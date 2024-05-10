«أم محمد» تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بـ 10 آلاف درهم         

أصيبت (أم محمد - يمنية - 74 عاماً) بمشكلات صحية في القلب، ما أدى إلى إصابتها بضيق شديد في التنفس، إضافة إلى إصابتها بارتفاع ضغط الدم و«الكوليسترول»، ومرض السكري.

وتحتاج المريضة حالياً إلى جهاز للتنفس الاصطناعي، تبلغ كلفته 10.3 آلاف درهم، غير أن إمكانات أسرتها المادية لا تسمح لها بتدبير المبلغ، لذا يناشد ابن المريضة أهل الخير مساعدة والدته على تدبير كلفة الجهاز، خوفاً من تعرض حياتها للخطر في حال عدم توفير الجهاز لها.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (أم محمد) تعاني ضيقاً شديداً في التنفس، مشيراً إلى أنه تم إسعاف المريضة إلى المستشفى منذ فترة، وأدخلت على الفور إلى قسم العناية المركزة، حيث مكثت أسبوعين تحت الملاحظة الطبية، وتحسنت حالتها الصحية.

ووفقاً للتقرير، فإن المريضة تعاني أيضاً ارتفاعاً في ضغط الدم و«الكوليسترول» ومرض السكري، ونصحها الأطباء بتوفير جهاز تنفس في البيت، لكن أفراد أسرتها لا يستطيعون توفير كلفة الجهاز التي تبلغ 10 آلاف و339 درهماً.

وروى ابن المريضة (أم محمد) قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً إن «حالتها الصحية تدهورت كثيراً منذ أشهر عدة، إذ أصيبت بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانها الوعي، الأمر الذي تطلب نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «على الفور تم إنعاش والدتي، ونقلها إلى قسم العناية المركزة، وبعد معاينة الطبيب، طلب أن تبقى تحت الملاحظة الطبية، حتى تستقر حالتها الصحية، على أن تُجرى لها الفحوص والتحاليل اللازمة لاحقاً»، مشيراً إلى أن الفحوص بيّنت أن والدتي تعاني ضعفاً في عضلة القلب، ما أدى إلى إصابتها بضيق في التنفس، وفقدانها الوعي، فضلاً عن إصابتها بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وتابع: «مكثت والدتي في المستشفى أسبوعاً، حتى استقرت حالتها الصحية، وتمت السيطرة على وضعها الصحي، ونصحنا الطبيب بأن تتبع نظاماً غذائياً خاصاً، كما أكد ضرورة تناولها الأدوية في أوقاتها المحددة، واستخدام جهاز خاص بالتنفس تبلغ كلفته 10 آلاف و339 درهماً».

وأكد أنه وأسرته يعجزان عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة الجهاز، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب شهري قدره 8000 درهم، يعيل منه أسرته التي تتكون من ستة أفراد، إضافة إلى والدته المريضة، وثلاثة من أخواته، وجميعهن عاطلات عن العمل.

وناشد ابن المريضة أهل الخير مساعدته على تدبير كلفة جهاز التنفس الخاص بوالدته لإنقاذ حياتها.