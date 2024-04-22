الشاب «أحمد» يحتاج إلى 350 ألف درهم للعلاج من سرطان الدم

يعاني الشاب (أحمد - 35 عاماً) إصابته بمرض سرطان الدم، من النوع النادر، منذ نحو عام.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى دبي، بأن المريض يحتاج إلى جلسات علاج كيماوي مكثفة، نظراً لسوء حالته الصحية، مشيراً إلى أن كلفة العلاج تبلغ 350 ألف درهم، لكن المريض يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون تدبير ولو جزءاً بسيطاً من الكلفة، لذا يناشد المريض أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن المريض جاء إلى المستشفى في مارس من العام الماضي، وبعد خضوعه لفحص خزعة من العظام، تبيّن أنه يعاني إصابته بسرطان الدم الحاد، مؤكداً أن حالته الصحية حرجة، ويحتاج إلى علاج عاجل.

وروى (أحمد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه حضر إلى الدولة للعمل والاستقرار في مارس من عام 2022، حيث عمل في إحدى الجهات الخاصة، وكانت أمور حياته مستقرة، ولا يعاني أي شيء، ولا يشكو أية أمراض.

وأضاف: «في مارس من عام 2023، بدأت أشعر بارتفاع درجة حرارة جسمي، مع سعال شديد، وآلام في الجانب الأيسر من الصدر، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي».

وتابع المريض (أحمد): «أظهرت نتائج الفحوص والتحاليل وجود هبوط عام في كل عناصر الدم، ونصحني الطبيب بإجراء فحص لنخاع العظم، حيث مكثت في المستشفى 25 يوماً لتلقي العلاج اللازم»، مشيراً إلى أنه تبيّن من فحص عينة النخاع، وجود نوع نادر من سرطان الدم الحاد.

وأفاد بأن الفريق الطبي المختص في الأورام بمستشفى دبي، وضع له خطة علاجية عاجلة، نظراً لوضعه الصحي، موضحاً أن الخطة تبدأ بالخضوع لجلسات علاج كيماوي مكثفة، ثم الخضوع لاختبارات نخاع العظام.

وقال إن الأطباء أكدوا ضرورة البدء في تلقي العلاج بأسرع وقت، لافتاً إلى أنه أخذ ثلاث جلسات علاج كيماوي حتى الآن، بعد أن تكفلت إحدى الجهات الخيرية بكلفتها.

وأضاف أنه بحاجة إلى مواصلة جلسات العلاج التي تبلغ كلفتها 350 ألف درهم، مؤكداً أن هذا المبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وأشار المريض (أحمد) إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وثلاثة أطفال، مناشداً فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة علاجه حتى لا يتفاقم المرض وتتعرض حياته للخطر.