الطالب «عبدالعزيز» يحتاج إلى 6487 درهماً لمواصلة دراسته

يواجه والد الطالب (عبدالعزيز)، ظروفاً مالية صعبة تسببت في عجزه عن دفع الرسوم الدراسية المتأخرة لابنه في الصف الأول، والبالغة 6487 درهماً، ويناشد أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ حتى يتمكن ابنه من استكمال مشواره التعليمي.

وقال والد (عبدالعزيز) لـ«الإمارات اليوم»، إنه كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب شهري قدره 6000 درهم، لكن تم إنهاء خدماته، وأصبح عاطلاً عن العمل وبدأت المشكلات المالية تظهر في حياته، كونه المعيل الوحيد لأسرته.

وأضاف: «بحثت عن أي وظيفة بأي راتب لكنني لم أوفق، ما أدى إلى تراكم الديون عليّ، حتى إنني أواجه صعوبة كبيرة في دفع متأخرات إيجار منزلي المتراكمة على عاتقي، والبالغة 24 ألف درهم».

وأوضح أن لديه أسرة مكونة من ستة أفراد، أصغرهم (عبدالعزيز) الذي تمكن سابقاً من تسجيله في الصف الأول بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، لكن مع فقدانه العمل لم يستطع استكمال ما بقي من الرسوم الدراسية البالغة 6487 درهماً. وتابع والد (عبدالعزيز): «عندما كنت أعمل تمكنت من دفع الرسوم الدراسية لبقية أبنائي حتى انتهوا من دراستهم الثانوية، لكن حالياً بسبب ظروفي الصعبة قد لا يكمل (عبدالعزيز) تعليمه، لأن المدرسة تطالبنا بسداد الرسوم، وتهدد بطرده».

وقال: «ليس من السهل على الأب رؤية ابنه محروماً من أبسط حقوقه وهي التعليم، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لدفع الرسوم الدراسية المتأخرة على (عبدالعزيز)».