«جنى» تحتاج إلى 36 ألف درهم لزراعة قرنية

تعاني المريضة (جنى - 33 عاماً) مشكلات في العين اليسرى، يمكن أن تتسبب لها في فقدان البصر.

ووفقاً للتقارير الطبية للمريضة في مستشفى توام بمدينة العين، فإنها تحتاج إلى عملية جراحية تتمثل في زراعة قرنية، بكلفة تصل إلى أكثر من 36.7 ألف درهم مع العلاج.

وتناشد المريضة أهل الخير مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كُلفة العملية قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفقد البصر.

وقالت المريضة لـ«الإمارات اليوم»، إنها تقيم في الدولة مع زوجها منذ 13 عاماً، وتعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب شهري قدره 3500 درهم، في حين يعمل زوجها في شركة براتب 3000 درهم، مشيرة إلى أنهما يتشاركان في مصروفات المنزل وتكاليف المعيشة.

وأضافت: «لم نتعرض أنا وزوجي لأي عقبات، لكن في أكتوبر من العام الماضي أثناء ذهابنا لقضاء إجازة سنوية في بلدنا الأم، شعرت باحمرار وألم وعدم وضوح بالرؤية في العين اليسرى، وذهبت إلى عيادة صحية في القرية التي أقيم فيها، وبعد إجراء فحص لعيني، وصف لي الطبيب بعض الأدوية والمراهم الطبية وقطرات للعين، لمساعدتي في التخفيف من الاحمرار والألم».

وأفادت بأنه بعد عودتها إلى الدولة، لم تزل الأعراض، حتى إنها كانت تواجه صعوبة في فتح جفن العين اليسرى، بسبب الألم والتهيج، كما أنها كانت تشعر بوجود شيء داخل العين يجعلها غير قادرة على الرؤية بشكل واضح.

وقالت: «بعد ذلك أخذني زوجي إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين، وتم إجراء العديد من الفحوص والأشعة اللازمة للعين اليسرى، وأخبرني الطبيب بعد ظهور النتائج، أنني بحاجة إلى عملية جراحية تتمثل في زراعة قرنية جديدة للعين المصابة».

وأوضحت المريضة «جنى» أن تكاليف العملية والعلاج التي تبلغ 36 ألفاً و763 درهماً، تعتبر مرتفعة جداً بالنسبة لإمكاناتها المالية، ما يحول بينها وبين إجراء العملية التي تحتاج إليها، مشيرة إلى أن شركة التأمين الصحي المشمولة بها، رفضت تغطية تكاليف العملية. وأضافت: «طرقت العديد من الأبواب من أجل المساعدة، لكن كل جهودي باءت بالفشل»، مؤكدة أنها عاجزة عن تدبير كلفة العملية الجراحية.

وناشدت المريضة فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها لإجراء العملية في مستشفى توام بالعين.

• «جنى» تواجه صعوبة في فتح جفن العين اليسرى.