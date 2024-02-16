الرضيع «عبدالرحمن» يحتاج إلى «قسطرة» في القلب كُلفتها 20 ألف درهم

يعاني الرضيع (عبدالرحمن - شهران - يمني)، مشكلات صحية في القلب، ويحتاج إلى عملية قسطرة لإغلاق الشريان الجنيني وفحوص طبية بكُلفة تبلغ 20 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكانات أسرته المالية، ويناشد والده أهل الخير مساعدته على تدبير كُلفة العملية.

وقال والد الطفل لـ«الإمارات اليوم»: «بعد ولادة (عبدالرحمن) تبين أنه يعاني مشكلات صحية، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية له في مستشفى القاسمي بالشارقة، وأكد الطبيب المعالج وجود فتحة في القلب تؤثر في صحته، ويجب أن يتم إجراء عملية بأسرع وقت ممكن، كما توجد فتحة في أسفل البطن، تحتاج إلى تدخل جراحي».

وأضاف: «تعيش الأسرة في حالة حزن شديد لعدم قدرتنا على تدبير كُلفة العملية وإنقاذ حياة (عبدالرحمن)، إذ إنها تحتاج بالإضافة إلى الفحوص 20 ألف درهم، وهذا المبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أعرف كيفية تدبيره في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في جهة خاصة براتب 6500 درهم، أعيل من خلاله زوجتي ووالدتي الأرملة، وأسدد 1166 درهماً لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصاريف الحياة ومتطلباتها، والمشكلة أن ابني يحتاج إلى العملية في أسرع وقت ممكن، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في توفير كُلفة العملية».

ويشير التقرير الطبي الصادر من مستشفى القاسمي في الشارقة إلى أن «الطفل يبلغ من العمر ثمانية أسابيع، ويعاني الشريان الجنيني المفتوح، ويحتاج إلى قسطرة بالقلب، لإغلاق الشريان، وتبلغ الكُلفة الإجمالية لعملية القسطرة القلبية والفحوص الطبية 20 ألف درهم».

• «عبدالرحمن» يحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت.