96 ألف درهم تحرم «رغد» من مواصلة تعليمها

تعرّض «أبورغد» لظروف مالية صعبة، بعد أن فقد مصدر دخله الوحيد، وأصبح عاجزاً كلياً عن سداد متأخرات الرسوم الجامعية لابنته التي تدرس التمريض، وتبلغ 96 ألفاً و913 درهماً، ويناشد أهل الخير مد يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ حتى تتمكن ابنته من مواصلة مشوارها التعليمي.

وقال «أبورغد» لـ«الإمارات اليوم»، إن ابنته رغد أنهت دراستها الثانوية في عام 2019 وتخرجت في الصف الـ12 متقدم، بعد حصولها على معدل 90%، لتقرر بعدها دراسة التمريض، مضيفاً: «بحثت لها عن جامعة في الدولة يوجد فيها ذلك التخصص، الذي كان حلماً لها، وبالفعل التحقت بالجامعة وحصلت في أول عامين دراسيين على تقدير تراكمي جيد جداً، لكن في يناير من عام 2020، فوجئت بأن جهة عملي أرسلت لي رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بإنهاء خدماتي».

وأضاف: «بسبب الوضع المادي السيّئ الذي مررت به لاحقاً، توقفت (رغد) عن الدراسة لأني لم أستطع تسديد رسوم الجامعة، ومكثت في المنزل تنتظر بصيص أمل لمتابعة دراستها».

وأكد «أبورغد» أنه حاول كثيراً البحث عن عمل ووظيفة جيدة تساعده في تدبر أموره وإلحاق ابنته بالجامعة مجدداً، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وقال: «بعد ذلك قرّرت بيع المنزل الذي أمتلكه في سورية، حتى أستطيع إعادة التوازن مرة أخرى إلى أفراد أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربت منزل)، وإعادة تسجيل ابنتي (رغد) في الجامعة».

وأضاف: «الفرحة لم تكتمل، بعد أن نفدت جميع الأموال التي كانت لدي في العام الجاري، وبدأت الديون والالتزامات تتراكم عليّ يوماً بعد يوم، وأصبحت غير قادر على سداد ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم الجامعية لابنتي»، معرباً عن خشيته من أن يتم إيقافها عن استكمال دراستها الجامعية، بعد أن أنهت عامين دراسيين بتفوق.

وذكر أنه من الصعب عليه رؤية مستقبل ابنته يضيع أمامه وهو عاجز عن مساعدتها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 96 ألفاً و913 درهماً، الرسوم الجامعية المطلوبة من ابنته، حتى تستطيع مواصلة مسيرتها التعليمية في الدولة.

• «رغد» أكملت عامين في دراسة التمريض بتفوق.