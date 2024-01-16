متبرع يسدد 47.8 ألف درهم كُلفة علاج «طارق» من الصرع

سدد متبرع 47 ألفاً و840 درهماً كلفة علاج الشاب «طارق»، الذي يعاني مرض الصرع منذ عام تقريباً، إذ يتعرض لتشنجات عنيفة، تفقده السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه لحادث مروري أثناء قضائه إجازة مع أسرته في الأردن، أسفر عن إصابته بكسر في اليد وضربة قوية في الرأس.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأعربت والدة المريض عن شكرها العميق للمتبرع، لاستجابته السريعة ووقفته الكريمة مع ابنها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أن «هذا الكرم ليس بغريب على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 16 يناير الجاري، قصة معاناة «طارق»، البالغ من العمر (23 عاماً)، مع مرض الصرع منذ عام تقريباً.

وصدمت سيارة «طارق» أثناء قضائه إجازة مع أسرته في الأردن، وأصيب بكسور دخل على إثرها إلى العناية المركزة حتى استقرت حالته الصحية، وأصبح قادراً على التحرك بشكل خفيف، لكنه بقي طريح الفراش.

وبعد عودة ذويه إلى الإمارات، لاحظت والدته أنه يُصاب بتشنجات شديدة، فاصطحبته إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أكد طبيب مختص أنه مصاب بمرض الصرع، ويحتاج إلى أدوية علاج مكثف كلفته 47 ألفاً و840 درهماً.

وأكد تقرير طبي أن «المريض يعاني مشكلات في الأعصاب، نتيجة إصابته بضمور في الدماغ منذ الصغر، وتعرضه لحادث مروري، ما يتسبب له في حدوث تشنجات عنيفة (مرض الصرع)، كما أنه من أصحاب الهمم، لأنه غير قادر على النطق بشكل طبيعي، ويحتاج إلى علاج مكثف، وأدوية، لتحسين حالته الصحية». ولكن إمكانات أسرته المالية تحول دون توفير قيمة العلاج.

وسبق أن روت أم (طارق) قصة معاناته، قائلة إنه عندما بلغ الخامسة من عمره لاحظت أنه لا يتكلم بشكل طبيعي، مثل بقية الأطفال، فاصطحبته إلى أحد المراكز الصحية، حيث أجريت له الفحوص والأشعة، ليتبين أنه مصاب بضمور في الدماغ.

وتابعت: «علمت من الطبيب أن ابني من أصحاب الهمم، ويحتاج إلى إجراء جلسات علاج في النطق، ولم أفقد الأمل، فراجعت أحد المراكز المتخصصة في النطق والتكلم، وقد تأقلم ابني مع وضعه الصحي. وفي العام الماضي، قررنا الذهاب لزيارة أهلنا في الأردن، وبعدما أكملنا أسبوعاً كان ابني (طارق) يقطع الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، ونقل على الفور إلى المستشفى، وأدخل العناية المركزة، حيث مكث 10 أيام».

وأضافت: «بعد تحسن وضعه وإعطائه العلاجات اللازمة، سمح له الطبيب بالخروج من المستشفى، وأعطانا بعض الأدوية والمسكنات. لكن عاد المرض إليه فقال الطبيب لنا: إن التشنجات هي نتيجة لإصابته بمرض الصرع، ويحتاج إلى أدوية خاصة، للسيطرة على حالته الصحية، وإلا تدهورت».

• الشاب تعرض لحادث سيارة أدى إلى إصابته بكسر في اليد، وضربة قوية في الرأس.