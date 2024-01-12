50.6 ألف درهم تحرم شقيقين استكمال الدراسة

يواجه (أبوهيثم) ظروفاً مالية صعبة، جعلته عاجزاً عن سداد متأخرات دراسية مترتبة على ولديه (هيثم، وعبدالرحمن)، تبلغ 50 ألفاً و655 درهماً.

ويروي (أبوهيثم)، البالغ من العمر 46 عاماً، قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعمل براتب شهري قدره 4000 درهم، أسدد منه 1500 درهم إيجار سكن شهرياً، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية مصروفات الأسرة».

وأضاف: «في عام 2022، أجرت الجهة التي أعمل فيها إعادة هيكلة، وترتب عليها خفض راتبي إلى 2500 درهم، ومنذ ذلك الوقت بدأت الالتزامات والديون تتراكم على عاتقي، وأصبحت عاجزاً عن سداد الرسوم الدراسية لجميع أبنائي، الذين يدرسون في مراحل مختلفة، وجميعهم من الطلبة المتفوقين في صفوفهم الدراسية».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجتي، وقد بحثت كثيراً عن عمل إضافي، أستطيع من خلاله زيادة دخلي، لكنني لم أوفق، كما حاولت شرح ظروفي المالية التي أمرّ بها إلى إدارة المدرسة، حتى يستطيع هيثم وعبدالرحمن مواصلة مشوارهما الدراسي، لكن إدارة المدرسة رفضت ذلك، وربطت إعادتهما إلى مقاعد الدراسة بسداد المتأخرات المالية بالكامل، والبالغة 50 ألفاً و655 درهماً».

وناشد (أبوهيثم) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته على سداد متأخرات الرسوم الدراسية لولديه، حتى يتمكنا من إكمال مشوارهما الدراسي كبقية زملائهما.

• الأب هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة و4 أبناء.