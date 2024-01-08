44 ألف درهم تحرم 3 أشقاء من استكمال الدراسة

يواجه (أبوأسامة) ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية لأبنائه الثلاثة، عن العام الماضي، والبالغة 44 ألف درهم، ورفضت إدارة المدرسة إعادة الأشقاء إلى مقاعدهم التعليمية إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة.

وقال (أبوأسامة): «أعمل منذ أكثر من 25 عاماً في شركة خاصة، براتب 6000 درهم، وكانت حياتي المادية مستقرة نسبياً، لكن سرعان ما تغيرت الحال في العام الماضي، بعد تعرض الشركة التي كنت أعمل فيها لخسارة مالية كبيرة، أدت إلى تسريح جميع الموظفين».

وأضاف: «خلال فترة توقفي عن العمل، بدأت تتراكم على عاتقي الديون والالتزامات المالية، حتى أصبحت عاجزاً عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائي (أسامة -14 عاماً) و(تسنيم - 16 عاماً) و(خالد - 12 عاماً)، وهم من الطلبة المتفوقين في مراحلهم الدراسية».

وأكمل: «حاولت شرح ظروفي المادية التي أمر بها لإدارة المدرسة حتى يتم تسجيلهم، ومواصلة تعليمهم، لكنها رفضت، وتم إيقاف أبنائي عن الدراسة للعام الجاري، واشترطت دفع متأخرات رسوم الدراسة عن العام الماضي، والبالغة 44 ألف درهم، لإعادتهم إلى المدرسة واستكمال تعليمهم». وتابع: «أعيش حالياً من دون مصدر دخل ثابت، أنفق منه على أفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجتي ووالدتي المسنة، وأعتمد على مساعدات خيرية تأتيني من الأهل والأصدقاء المقربين، لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وإيجار السكن». ويناشد (أبوأسامة) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مد يد العون ومساعدته في سداد الرسوم الدراسية للعام الماضي حتى يستطيع أبناؤه العودة إلى مقاعد الدراسة، واستكمال مشوارهم التعليمي.

• الأب يعيش على المساعدات الخيرية لإعالة أسرته المكونة من والدته وزوجته و5 أبناء.