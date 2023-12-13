«أبوأحمد» يحتاج إلى تأهيل بـ 225 ألف درهم

يعاني «أبوأحمد»، البالغ من العمر 57 عاماً، نزيفاً في الدماغ منذ سبعة أشهر، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، ويحتاج المريض إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي مكثف لمدة ثلاثة أشهر بكلفة 225 ألف درهم، وفق التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتروي زوجة المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «يعاني زوجي مرض الضغط، وسبق لنا أن نقلناه إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتدهورت حالته الصحية وأصيب بنزيف في الدماغ أثناء وجوده في المستشفى، وأدخل على إثرها قسم العناية المركزة، ومكث تحت الملاحظة الطبية 35 يوماً».

وأضافت: «بعد استعادة زوجي وعيه تم نقله إلى قسم الرجال، ولايزال يرقد في المستشفى منذ سبعة أشهر تحت الملاحظة الطبية. وكشف التقرير الطبي أن زوجي يحتاج إلى إعادة تأهيل لمدة ثلاثة أشهر في أحد المراكز المتخصصة بكلفة 225 ألف درهم، حيث أصبح ملازماً السرير ولا يستطيع الكلام بعد إصابته بشلل نصفي».

وأكملت: «زوجي تأخر عن العلاج ستة أشهر، وتدهورت حالته الصحية، حيث أصيب باعوجاج في الأطراف، وقد أكد الطبيب أن إعادة التأهيل مع العلاج الطبيعي ستجعله قادراً على الجلوس والنطق». وأكملت: «كان زوجي يعمل في إحدى الجهات الخاصة لكن تم إنهاء خدماته بسبب وضعه الصحي، وأنا حالياً المعيلة الوحيدة لأفراد أسرتي، حيث أعمل في إحدى المدارس الخاصة براتب 10 آلاف درهم شهرياً، أدفع منه 2000 درهم شهرياً إيجار السكن، فيما يذهب المبلغ المتبقي من الراتب رسوماً دراسية لأبنائي الأربعة، ومصروفات معيشية للأسرة، لذلك لا تسمح إمكاناتنا المالية بسداد تكاليف العلاج».

وتناشد الزوجة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على تدبير تكاليف إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لزوجها المريض، تفادياً لتدهور صحته نحو الأسوأ.

• المريض يرقد في المستشفى منذ سبعة أشهر تحت الملاحظة الطبية.