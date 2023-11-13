«مريم» تعاني حروقاً وتحتاج إلى 9.8 آلاف درهم للعلاج

تعرّضت (مريم - 30 عاماً)، لحروق شديدة بنسبة 50% في جسدها، وتحتاج إلى علاج وضمادات بكلفة 9818 درهماً، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما يعاني زوج المريضة ظروفاً صعبة تجعله غير قادر على تدبير المبلغ المطلوب للعلاج.

ويروي الزوج قصة معاناة زوجته (مريم)، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كانت زوجتي في المطبخ أثناء إعداد الطعام، وفجأة انفجرت أسطوانة الغاز في المطبخ، ما أدى إلى إلحاق الأذى بها، إضافة إلى تطاير الأبواب وممتلكات أخرى بسبب الانفجار المدوي، وقد حضر فريق من (الدفاع المدني) بسرعة كبيرة وأخمد الحريق، الذي نتج عنه إصابة زوجتي بحروق شديدة نقلناها على إثرها إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت لها الإسعافات اللازمة، نظراً إلى سوء حالتها الصحية».

وأضاف: «خضعت زوجتي إلى خمس عمليات جراحية لترقيع المناطق التي تعرّضت لحروق في جسدها، إذ أوضحت التقارير الطبية أن نسبة الحروق بلغت 50% من جسدها، وأصبحت غير قادرة على المشي».

وتابع: «بعد جلسات العلاج الطبيعي، بدأت تستعيد قدرتها على المشي تدريجياً، إلا أن الأطباء أكدوا حاجتها إلى علاجات وضمادات طبية بكلفة 9818 درهماً، وهي علاجات لا تدخل ضمن التأمين الصحي».

وشرح الزوج ظروفه المالية الصعبة قائلاً: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجتي وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وأعمل براتب 4300 درهم شهرياً يذهب لتغطية متطلبات حياتنا المعيشية وإيجار السكن، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف القاسية التي أمر بها، وقد حاولت جاهداً تدبير تكاليف العلاج من خلال بعض الأصدقاء، لكن للأسف لا تسمح إمكاناتهم المالية المتواضعة بذلك».

ويناشد زوج المريضة، أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مساعدته في تدبير تكاليف علاج زوجته في ظل وضعها الصحي المتردي.

• راتب الزوج متواضع بالكاد يغطي المتطلبات المعيشية وإيجار السكن.