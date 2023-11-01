24 ألف درهم تحرم «عمر» و«جنى» استكمال التعليم

يواجه (أبوعمر) ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على دفع الرسوم الدراسية المتأخرة لابنيه (عمر وجنى)، ورفضت إدارة المدرسة مواصلة ابني (أبوعمر) دراستهما للفصل الدراسي المقبل، بعد تراكم المتأخرات، حتى وصلت إلى 24 ألف درهم.

وروى (أبوعمر)، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يعمل في الدولة منذ 20 عاماً، في قطاعات خاصة بمختلف إمارات الدولة، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4000 درهم، وكانت حياته المادية والمعنوية مستقرة للغاية.

وتابع: «حاولت دائماً الوقوف إلى جانب (عمر وجنى) لاستكمال دراستيهما كبقية أقرانهما، وكنت أرى ثمار تعبي وسعيي في العمل، من خلال تحقيقهما أعلى الدرجات في صفيهما الدراسيين، إذ تميزا بتفوقهما واجتهادهما المستمر، لكنني أقف اليوم عاجزاً عن دفع رسوم دراستهما».

وأكمل: «كبر الولدان وازدادت المسؤوليات على عاتقي، ووجدت نفسي غير قادر على تحقيق التوازن الأسري، وأصبح راتبي الشهري بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وأضاف: «في أكتوبر من عام 2021، أخبرتني جهة عملي بأنها ستقوم بتقليص رواتب العاملين فيها ليصل راتبي إلى 3500 درهم، وبدأت الديون تلاحقني، وأصبحت غير قادر على توفير ولو جزء بسيط من الرسوم الدراسية لابني (عمر - 8 سنوات)، الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي، و(جنى - 13 عاماً) التي تدرس في الصف التاسع». وتابع: «حاولت البحث عن فرصة عمل إضافية، حتى أتمكن من الوقوف مجدداً، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتمكنت من الحصول على مساعدة غذائية وجزء من الرسوم الدراسية من إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة، ليتبقى مبلغ 24 ألف درهم من المتأخرات الدراسية للعام الماضي».

وأكد الأب أنه في الوقت الحالي لا يستطيع تدبير ولو جزء بسيط من قيمة المتأخرات الدراسية، ويخشى أن يتوقف ابناه (عمر وجنى) عن استكمال دراستيهما، متمنياً أن تمتد إليه أيادي أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدته في تدبير 24 ألف درهم، حتى يتمكن من مواصلة تعليمهما في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها. ويناشد (أبوعمر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في مد يد العون لسداد الرسوم الدراسية، ليتمكن ولداه من استكمال مشوارهما التعليمي.

• دخل «أبوعمر» بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة المكونة من زوجة وأربعة أبناء.