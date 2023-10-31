«أبوجابر» يعاني أمراضاً مزمنة.. ويحتاج إلى علاج بـ 44.3 ألف درهم

أصيب (أبوجابر - 75 عاماً) بجلطة منذ سنوات عدة، تسببت له في مشكلات صحية عدة، منها ارتفاع الكوليسترول والضغط، والتهاب في المسالك البولية، إضافة إلى إصابته بمرض السكري في الفترة الأخيرة، وتزايدت مضاعفات السكري والأمراض المزمنة الأخرى، وأصبح بحاجة إلى أدوية للسيطرة على وضعه الصحي بشكل يومي، وحالياً يحتاج إلى أدوية خاصة للعلاج، تبلغ كلفتها 44 ألفاً و345 درهماً لمدة عام، وفق مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولا تسمح إمكاناته المالية وظروفه الحياتية بتدبير المبلغ.

ويروي المريض (أبوجابر) قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «إن حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، وأصبحت غير مستقرة.. وقد بدأت المشكلة عندما كنت أتناول طعام الغداء مع زوجتي، حيث شعرت فجأة بضيق شديد في التنفس، وأصبت بخلل في توازني، وأغمي عليّ فجأة، فاتصلت زوجتي بسيارة الإسعاف، وتم نقلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث دخلت قسم الطوارئ، وخضعت لعمليات الإنعاش».

وأضاف: «طلب الطبيب المعالج لحالتي إجراء فحوص وتحاليل طبية، وأشعة مقطعية، وأظهرت الفحوص أنني تعرضت لجلطة بسبب انسداد في الشرايين، أدت إلى إصابتي بالإغماء المفاجئ».

وأكمل: «طلب الطبيب إجراء عملية قسطرة لي بأسرع وقت، وبالفعل تم إجراء العملية، وتركيب دعامات، وبقيت في المستشفى تحت المراقبة الطبية لمدة أسبوع، وتحسن وضعي الصحي نسبياً، وخرجت من المستشفى، لكن الطبيب المعالج شدد على ضرورة التزامي بتناول الأدوية، ومراجعة المستشفى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر».

وتابع المريض: «ذهبت في موعد المراجعة إلى المستشفى، وقابلت الطبيب الذي يعالجني، وأخبرته عن أعراض كنت أعانيها خلال فترة وجودي في المنزل، وأجرى لي تحاليل وفحوصاً مخبرية، وأظهرت أنني مصاب بمشكلات صحية في المسالك البولية، والسكري، ولابد من تناول أدوية خاصة بعلاجها، وقد نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي، مع وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص بشكل دوري».

وأضاف (أبوجابر): «إن مرض السكري أدى إلى إصابتي بمضاعفات كثيرة، منها التهاب المسالك البولية، وترسبات بالكلى، لذلك أصبحت بحاجة ماسة إلى تناول أدوية خاصة بشكل منتظم، تفادياً لأخطار قد تهدد حياتي بسبب المضاعفات الناجمة عن الأمراض».

وتابع المريض «تبلغ تكاليف أدويتي لعلاج المسالك والكلى والسكري والقلب والكوليسترول والضغط في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية 44 ألفاً و345 درهماً، لمدة سنة واحدة، وأنا عاجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجي، حيث إنني ليس لدي معيل، وأنا غير قادر على العمل منذ فترة، بسبب المرض وكبر السن، ولدي أسرة مكونة من زوجتي وابني الذي يدرس خارج الدولة، وليس لدي أي مصدر للدخل».

ويناشد (أبوجابر) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على تدبير تكاليف الأدوية، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

• المريض أجرى عملية قسطرة وتركيب دعامات للقلب.