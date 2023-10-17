متبرع ينهي معاناة «أبومحمد» مع الأمراض المزمنة

أنهى متبرع معاناة «أبومحمد» مع الأمراض المزمنة، بعد أن تكفل بسداد 9750 درهماً فاتورة الأدوية، وكان المريض يعاني مشكلات صحية في القلب منذ عام، نتج عنها أمراض مزمنة منها ارتفاع في ضغط الدم والكولسترول، بالإضافة إلى إصابته بضيق مستمر في التنفس. وقد أجريت له عملية قسطرة وتركيب دعامات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي. وكان المريض يحتاج في الوقت الراهن إلى أدوية وعلاجات لمدة عام بكُلفة 9750 درهماً، وسبق أن ناشد أهل الخير لسداد تكاليف علاجه.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، للاستمرار بتلقي علاجه فيه.

وأعرب المريض عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته الكريمة معه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن «هذا الكرم ليس بغريب على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الثالث من أكتوبر الجاري، قصة معاناة «أبومحمد» البالغ من العمر 64 عاماً من إصابته بمشكلات صحية في القلب منذ عام، نتج عنها العديد من الأمراض المزمنة منها ارتفاع في ضغط الدم والكولسترول، بالإضافة إلى إصابته بضيق مستمر في التنفس. وقد أجرى عملية قسطرة وتركيب دعامات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي. إلا أن المريض كان يحتاج إلى أدوية وعلاجات لمدة عام بكُلفة 9750 درهماً.

وسبق أن روى المريض «أبومحمد» قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: إن «حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ عام، حيث كنت أشعر دائماً بألم في الجهة اليسرى من الصدر، وعدم قدرتي على التنفس بشكل طبيعي، ودوخة وتعب شديد، وعدم قدرتي على التحرك، عند القيام بأي مجهود، واستمرت هذه الأعراض المرضية إلى أن فقدت الوعي أثناء ذهابي لأداء صلاة الظهر، فاتصل ابني بسيارة الإسعاف وتم نقلي إلى مستشفى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي».

وأضاف «أجريت لي الإسعافات اللازمة في قسم الطوارئ، ثم طلب الطبيب إجراء أشعة مقطعية للصدر وتحاليل للدم، وأظهرت نتيجة الفحوص ضرورة إجراء عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات بشكل عاجل، لإصابتي بانسداد في شرايين القلب».

وأكمل: «أجريت لي عملية القسطرة، وتم تركيب دعامات للشرايين، ومكثت في المستشفى نحو أسبوع، حتى تحسنت حالتي الصحية، وبدأت بالتنفس بشكل طبيعي، عندها سمح لي الطبيب بالعودة إلى المنزل».

وتابع «أبومحمد»: «نصحني الطبيب بالابتعاد عن أي ضغوط نفسية، واتباع نظام غذائي خاص، لأن الفحوص أظهرت أنني مصاب أيضاً بارتفاع في ضغط الدم والكولسترول، وطلب مني الطبيب مراجعة المستشفى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراقبة وضعي الصحي».

وأكد «أبومحمد»، أن الطبيب أخبره بأن تكاليف العلاج والأدوية في المستشفى تبلغ 9750 درهماً لمدة عام، وفي حال عدم التزامه بتناول الأدوية بشكل منتظم سيتعرض لمضاعفات صحية، تهدد حياته».

وقال «أبومحمد»: إنه لم يستطيع تدبير ولو جزء بسيط من تكاليف الأدوية والعلاج، حيث إنه عاطل عن العمل لكبر السن.

وتابع أن ابنه محمد هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد، حيث يعمل في أحد المحال التجارية، براتب 4000 درهم، وبالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.