«ليلى» تعاني مرضاً نادراً وتحتاج إلى أدوية بـ 47 ألف درهم

تعاني الشابة (ليلى)، مرضاً مناعياً نادراً يسمى طبياً «الفقاعات المائية»، منذ عام 2016، وسبق أن خضعت لمراحل علاجية أسهمت في تحسن حالتها الصحية، إلا أن المرض عاد إليها منذ فترة وجيزة، وبشكل كبير، وتسبب لها في تقرحات شديدة في الفم والوجه والجسم، وتحتاج إلى علاج بإبر من نوع خاص، بكلفة تبلغ 47 ألف درهم في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، للسيطرة على المرض الذي يتفاقم يوماً بعد آخر، ولا تسمح إمكانات أسرتها المالية بتوفير المبلغ المطلوب للعلاج.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، بأن المريضة، البالغة من العمر 25 عاماً، تعاني مرضاً نادراً ومزمناً، يسمى «الفقاعات المائية»، كانت قد أصيبت به في عام 2016، وتمت السيطرة على المرض وعلاجه بالإبر في المستشفى، وتحسنت حالتها الصحية، ومنذ أشهر عدة أدخلت إلى قسم الطوارئ، بسبب إصابتها بتقرحات شديدة، بسبب معاودة المرض لها وبشدة، وتحتاج إلى علاج بأسرع وقت ممكن.

وروت والدة المريضة قصة معاناة ابنتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «بدأت معاناة ابنتي مع المرض منذ عام 2016، حيث إنها أصيبت فجأة بتقرحات في الفم، وفقاعات في اليدين، ما استدعى نقلها إلى إحدى العيادات الخاصة، حيث وصف لها الطبيب مضادات حيوية وبعض الكريمات، لكنها عندما تناولت الأدوية ووضعت الكريم على الفقاعات، أصيبت بحرارة شديدة، استدعت نقلها مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ خليفة في عجمان، حيث أعطاها الطبيب مسكنات للسيطرة على الألم، وطلب إجراء فحوص وتحاليل لمعرفة أسباب الحالة، وقد أظهرت التحاليل أنها مصابة بمرض مناعي نادر ومزمن يسمى (الفقاع)».

وأضافت الأم «كان وضعنا المادي سابقاً يساعد على توفير جزء من علاج ابنتي، وكنا نستعين أيضاً بإحدى الجمعيات الخيرية التي تكفلت بالعلاجات في مستشفى الشيخ خليفة الطبي».

وتابعت: «منذ عدة أشهر عاد المرض لابنتي، وبشكل كبير، حيث انتشرت الفقاعات في أنحاء جسدها، ما يهدد حياتها بالخطر إذا لم تتم معالجتها فوراً، ونحن نعجز عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العلاج، لأن زوجي كبير في السن، ويعاني أمراضاً عدة، وغير قادر على العمل».

وأكملت الأم: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، حيث أعمل في إحدى المدارس الخاصة، وأتقاضى راتباً قدره 3700 درهم، بالكاد يغطي متطلبات حياتنا المعيشية والسكن».

وتناشد والدة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهم على توفير كلفة علاجها، للسيطرة على المرض.

• والدة المريضة المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 5 أفراد، وراتبها بالكاد يغطي متطلبات المعيشة والسكن.