مُسنّ يعاني مشكلات في القلب ويحتاج إلى 9750 درهماً فاتورة علاج

أصيب «أبومحمد» البالغ من العمر 64 عاماً بمشكلات صحية في القلب منذ عام، نتج عنها العديد من الأمراض المزمنة منها ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى إصابته بضيق مستمر في التنفس. وقد أجرى عملية قسطرة وتركيب دعامات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي. إلا أن المريض يحتاج في الوقت الراهن إلى أدوية وعلاجات لمدة عام بكُلفة 9750 درهماً.

ويروي المريض «أبومحمد» قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: إن «حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ عام، حيث كنت أشعر دائماً بألم في الجهة اليسرى من الصدر، وعدم قدرتي على التنفس بشكل طبيعي، ودوخة وتعب شديد، وعدم قدرتي على التحرك، عند القيام بأي مجهود، واستمرت هذه الأعراض المرضية إلى أن فقدت الوعي أثناء ذهابي لأداء صلاة الظهر، فاتصل ابني بسيارة الإسعاف وتم نقلي إلى مستشفى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي».

وأضاف «أجريت لي الإسعافات اللازمة في قسم الطوارئ، ثم طلب الطبيب إجراء أشعة مقطعية للصدر وتحاليل للدم، وأظهرت نتيجة الفحوص ضرورة إجراء عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات بشكل عاجل، لإصابتي بانسداد في شرايين القلب».

وأكمل: «أجريت لي عملية القسطرة، وتم تركيب دعامات للشرايين، ومكثت في المستشفى نحو أسبوع، حتى تحسنت حالتي الصحية، وبدأت بالتنفس بشكل طبيعي، عندها سمح لي الطبيب بالعودة إلى المنزل».

وتابع المريض «نصحني الطبيب بالابتعاد عن أي ضغوط نفسية، واتباع نظام غذائي خاص، لأن الفحوص أظهرت أنني مصاب أيضاً بارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، وطلب مني الطبيب مراجعة المستشفى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراقبة وضعي الصحي».

وأكد «أبومحمد»، أن الطبيب أخبره بأن تكاليف العلاج والأدوية في المستشفى تبلغ 9750 درهماً لمدة عام، وفي حال عدم التزامه بتناول الأدوية بشكل منتظم سيتعرض لمضاعفات صحية، تهدد حياته».

وقال «أبومحمد»: «لا أستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف الأدوية والعلاج، حيث إنني عاطل عن العمل لكبر السن». وتابع المريض «ابني محمد هو المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثمانية أفراد، حيث يعمل في أحد المحال التجارية، براتب 4000 درهم، وبالكاد يلبي متطلبات حياتنا اليومية». ويناشد «أبومحمد» أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير لمساعدته في تدبير تكاليف الأدوية والعلاج للسيطرة على وضعه الصحي واستقرار حالته نسبياً.