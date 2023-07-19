«أبوأحمد» يحتاج إلى علاج في «شخبوط الطبية» بـ 23.5 ألف درهم

يعاني المسن الخليجي (أبوأحمد - 74 عاماً) ضعفاً في عضلة القلب وأمراضاً أخرى منها السكري وضغط الدم، فضلاً عن حاجته إلى غسل كلوي. ووفقاً لمدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن المريض يحتاج إلى علاج وأدوية بـ23 ألفاً و557 درهماً، وهذا المبلغ يفوق إمكاناته المالية، لذا يناشد من يساعده في تكاليف علاجه.

وقال المريض «أبوأحمد» لـ«الإمارات اليوم»: «أنا رجل كبير في السن وأمرّ بظروف صحية صعبة، إذ أعاني إصابتي بضعف في عضلة القلب، وأيضاً أعاني أمراضاً أخرى مثل السكري وضغط الدم، وسبق أن دخلت مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي، وتمت معاينتي من قبل الأطباء وأجريت لي الفحوص اللازمة، وتبين أنني احتاج إلى غسل كلوي لاستخراج السموم من جسدي، فضلاً عن الأدوية والعلاج الذي أحتاج إليه، وتبلغ كلفته 23 ألفاً و557 درهماً، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأضاف أنه تعرض لأزمات قلبية مرات عدة وكاد أن يفارق الحياة، ودخل العناية المركزة في مدينة شخبوط الطبية مراراً، نتيجة تراكم المياه في جسمه وضعف عضلة القلب لديه، حتى اضطر الكادر الطبي إلى إجراء غسل كلوي له لاستخراج السموم المتراكمة في جسمه، علماً بأنه أصبح بحاجة إلى الغسل الكلوي مدى الحياة، إلى جانب الأدوية الأخرى الخاصة بأمراض القلب والسكري والضغط التي يحتاج إليها بشكل مستمر.

وقال: «أعاني ظروفاً معيشية صعبة، ولدي ابن يعد المعيل الوحيد لي وأفراد أسرتي، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب متواضع، يغطي بالكاد مصروفات الحياة ومتطلباتها، لدرجة أننا أصبحنا نعاني عدم قدرتنا على سداد إيجار السكن، علماً بأن زوجتي تعاني أيضاً أمراضاً مزمنة وتحتاج إلى الدواء بشكل مستمر»، لافتاً أنه كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية ولكن لكبر سنه أنهيت خدماته عام 2007.

وأضاف: «سبق لي التقديم على مساعدة في المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولا يزال ينتظر الرد حتى الآن، خصوصاً أن التقديم أصبح إلكترونياً، ولا أعرف ما العمل في كيفية تدبير مبلغ العلاج الذي أحتاج إليه في ظل الظروف التي أمرّ بها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف علاجي والأدوية التي أحتاج إليها».

• «أبوأحمد» أُنهيت خدماته لكبر سنه عام 2007، ويعاني ظروفاً معيشية صعبة، وزوجته تعاني أمراضاً مزمنة.