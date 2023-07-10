ارتفاع ثمن الأدوية يهدد الحالة الصحية لـ «أبوياسر»

يعاني المريض السوداني «أبوياسر»، البالغ من العمر 62 عاماً، الإصابة بسرطان الدم النقوي المزمن (اللوكيميا) منذ 19 عاماً.

ووفقاً لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، فهو يحتاج إلى دواء محدد، يساعده على استقرار حالته الصحية، تبلغ كلفته 17 ألفاً و874 درهماً شهرياً.

وناشد المريض أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على سداد ثمن الدواء، لتخفيف معاناته مع مرضه العضال، لأنه عاجز عن سداد تكاليف علاجه الباهظة، نظراً لظروفه المعيشية الصعبة.

وروى المريض «أبوياسر» لـ«الإمارات اليوم» أنه يعيش في الدولة منذ سنوات طويلة، وأنه عاش في العاصمة أبوظبي في بداية سنوات عمله، وانتقل بعدها للعمل في مدينة العين، وكانت حياته تسير بوتيرة مستقرة، لكنه تعرض لوعكة صحية قبل 19 عاماً تقريباً، ساءت على إثرها حالته بشكل كبير، الأمر الذي استدعى إدخاله إلى مستشفى توام في العين، حيث خضع لفحوص وتحاليل طبية أظهرت نتائجها أنه مصاب بسرطان الدم النقوي المزمن.

وقال: «صرفت لي أدوية في بداية علاجي وواظبت على تناولها لمدة ثماني سنوات، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي جميع تكاليف العلاج».

وأضاف: «استقرت حالتي الصحية بعد تناول الأدوية، فنصحني الطبيب بالاستمرار في تناولها لضمان عدم تفاقم المرض، لكن بطاقة التأمين الصحي توقفت عن تغطية التكاليف العلاجية منذ بداية العام الجاري، علماً بأن كلفة الأدوية باهظة جداً، إذ تبلغ قيمتها 17 ألفاً و874 درهماً شهرياً، وهذا المبلغ أكبر بكثير من قدراتي المالية المتواضعة».

وتابع المريض أن فاعلي الخير ومؤسسات خيرية ساعدوه على شراء أدويته خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى تخوفه من عدم قدرته على تدبير قيمتها خلال الأشهر المقبلة.

وقال: «إمكاناتي المالية سيئة جداً، ولا تسمح لي بتدبير كلفة الأدوية التي أحتاجها».

وشرح «أبوياسر» أنه عمل سائق حافلة في إحدى الجامعات بالدولة، لكن إدارة الجامعة أنهت خدماته في نهاية العام الماضي بسبب تقدمه في السن.

وقال: «ليس لدي مصدر دخل آخر حالياً، إذ أعيش على المساعدات التي أحصل عليها من الأصدقاء وأهل الخير، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، علماً بأنه سبق لي تقديم طلبات مساعدة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، لكن لم أتلق رداً. وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف علاجي الشهرية».

ويشير التقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ خليفة الطبية إلى أن المريض يعاني سرطان الدم النقوي المزمن منذ 2001، ويحتاج إلى أدوية (Imatinib) بشكل شهري مدى الحياة، لاستقرار حالته الصحية، فيما تبلغ كلفتها الشهرية 17 ألفاً و874 درهماً.

ويبدأ المرض في نخاع العظام، وينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، ويتميز بعدد مرتفع من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية.

أما أعراضه فهي النزيف والرضَّات والشعور بالتعب وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات.

ويشخص المرض عن طريق فحوص الدم أو خزعة من نسيج العظم.

ويختلف سببه باختلاف نوعه، فيما تلعب العوامل الوراثية والظروف البيئية دوراً في الإصابة به.

وهناك عوامل تزيد فرصة حدوثه، مثل التدخين، والإشعاع الأيوني، وبعض المواد الكيميائية.

ويوجد أربعة أنواع رئيسة لسرطان الدم، هي: سرطان الدم الليمفاوي المزمن، سرطان الدم النخاعي الحاد، سرطان الدم الليمفاوي الحاد، سرطان الدم النخاعي المزمن. وهناك أنواع أخرى غير شائعة.