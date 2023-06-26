«أبوسيف» مهدد بالسجن بسبب متأخرات إيجارية

تواجه أسرة (أبوسيف - مصري - 64 عاماً) ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم قدرتها على دفع متأخرات إيجارية للشقة التي تسكن فيها منذ عام ونصف العام.

وجراء ذلك رفع صاحب الشقة دعوى إيجارية ضد (أبوسيف)، ما قد يتسبب في دخوله السجن، في حال عدم تسديد قيمة الإيجار، وستصبح الأسرة بلا مأوى أو معيل.

ويواجه (أبوسيف) صعوبة كبيرة في تدبير المتأخرات الإيجارية المترتبة عليه، التي تبلغ قيمتها 36 ألف درهم، حيث تراكمت عليه الديون بعد إنهاء خدماته في الشركة التي كان يعمل فيها، بسبب سوء وضعها المادي.

وكان راتبه البالغ 15 ألف درهم مصدر دخله الوحيد، لكن بعد ترك العمل أصبح يواجه ظروفاً مالية صعبة، تسببت في تراكم الديون عليه، أهمها إيجار الشقة التي يقطن فيها.

وحالياً (أبوسيف) مهدد بدخول السجن في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية التي يطالبه بها مالك الشقة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة الوقوف معه، ومساعدته في دفع المبلغ المطلوب منه.

وضع صعب

وروى (أبوسيف) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «ساءت حالتنا المادية كثيراً خلال الفترة الحالية، حيث إنه منذ عامين تقريباً تعرّضت الشركة التي كنت أعمل فيها لمشكلات وضعف في وضعها المالي، ما تسبب في خفض رواتب العاملين الموظفين، ومن ثم إنهاء خدماتهم».

وأضاف: «بعد ذلك بدأت البحث عن عمل، وطرقت أبواب جهات عدة للحصول على أي وظيفة، ومنذ بضعة أشهر حصلت على عمل براتب 4000 درهم شهرياً في أحد المحال التجارية».

وتابع (أبوسيف): «حالياً أنا مهدد بدخول السجن في حال عدم دفع المتأخرات الإيجارية المتراكمة منذ عام ونصف العام».

مساعدة

وذكر (أبوسيف) أنه حاول اللجوء إلى الأهل والأصدقاء لمساعدته على حل مشكلته، لكن وضعهم المادي الصعب أيضاً منعهم من المساعدة.

وقال إنه لا يعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب منه، أو كيفية الخروج من هذا المأزق، مناشداً أهل الخير مساعدته في ظل ظروفه الصعبة التي يمر بها، وإعانته على سداد المتأخرات الإيجارية لمالك الشقة، حتى لا يدخل السجن، وتصبح أسرته من دون معيل.

ديون

وأكد (أبوسيف) أنه أصبح عاجزاً تماماً عن سداد الديون المتراكمة عليه، كون راتبه الحالي بالكاد يلبي حاجيات ومتطلبات أسرته المكونة من خمسة أفراد، موضحاً أن لديه ابناً وابنة يدرسان في إحدى الجامعات المصرية، وليس لديه أي مصدر آخر للدخل غير راتبه. وناشد (أبوسيف) أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة له لدفع المتأخرات الإيجارية البالغة 36 ألف درهم، وتجنب دخوله السجن، وتوفير مأوى لأسرته.

• «أبوسيف» يواجه دعوى إيجارية رفعها صاحب الشقة التي يسكن فيها مع أسرته.