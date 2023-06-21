متبرع يسدد 8925 درهماً متأخرات إيجارية لـ «أبووحيد»

تكفل متبرع بسداد 8925 درهماً، قيمة متأخرات إيجارية لـ(أبووحيد)، لكنه لايزال يحتاج إلى 20 ألفاً و608 دراهم، لإجراء عملية جراحية مستعجلة، بعد أن أصيب باعتلال في شبكية العين.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية.

وأعربت أسرة (أبووحيد) عن شكرها للمتبرع، مثمنةً استجابته السريعة لندائها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أن شعب دولة الإمارات محب لعمل الخير والعطاء دائماً.

معاناة

وسبق أن روى ابن (أبووحيد) قصة معاناة والده لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن والده عمل في الدولة بالعديد من القطاعات الحكومية والخاصة، منذ أكثر من 30 عاماً، حيث استطاع تكوين أسرة من زوجة (ربة منزل) وثلاثة أبناء.

وأكد الابن أن أمورهم كانت مستقرة وخالية من أي عقبات، إلى أن فوجئ والده في أكتوبر من عام 2018 برسالة عبر البريد الإلكتروني، تفيد بأن الشركة التي يعمل فيها أعادت هيكلتها، وسيتم تقليص عدد الموظفين، مشيراً إلى أن والده كان من ضمن الذين تم إنهاء خدماتهم بموجب الهيكلة الجديدة.

وأضاف أن والده تمكن بعد منحه مستحقاته المالية من سداد بعض الديون والأقساط البنكية، إضافة إلى تسديد إيجار السنوات الماضية، ليجد نفسه في مارس من العام الجاري غير قادر على سداد مبلغ إيجار المسكن الذي يقطن فيه مع أفراد أسرته في إمارة الشارقة، ما جعله خلف قضبان السجن، تاركاً أسرته من دون معيل أو مصدر للدخل.

وتابع الابن (وحيد - 21 عاماً) أنه بعد سجن والده، بقي المسؤول عن الأسرة، مشيراً إلى أنه بحث عن وظيفة تساعده في توفير حاجاتها، كما توجه إلى الجهات الخيرية في الدولة شارحاً ظروف الأسرة المادية الصعبة.

أمراض

وأوضح (وحيد) أنه بسبب كبر سن والده، وتفكيره المستمر في وضع أسرته المادي، وكيفية الخروج من المأزق الذي حل به، أصبح يعاني تفاقم الأمراض يوماً بعد يوم، كونه يعاني أمراضاً مزمنة (السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول)، ليصاب أخيراً باعتلال في شبكية العين (المرحلة الأخيرة)، التي أدت إلى ظهور بقع سوداء أمام العين، واختفاء جزء من الإبصار، وظهور مياه بيضاء.

أكد أنه لابد من إجراء عملية جراحية مستعجلة لوالده، لسحب المياه البيضاء والرواسب المتجمعة في العينين، لافتاً إلى أن كلفة العملية تبلغ 20 ألفاً و608 دراهم. وناشدت أسرة (أبووحبد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة توفير علاج لوالدهم قبل أن يفقد بصره.

• «أبووحيد» يعاني أمراضاً مزمنة عدة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.