الشاب «خالد» يحتاج أدوية وعلاجاً بـ 22.9 ألف درهم

يعاني الشاب (خالد - يمني الجنسية - 22 عاماً)، مشكلات صحية في القلب منذ ولادته، غير أن تلك المشكلات تضاعفت في الفترة الأخيرة، وأصبح الشاب يحتاج إلى علاج ومتابعة مستمرة في عيادة القلب بمستشفى راشد في دبي.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فإن الشاب (خالد) بحاجة إلى أدوية خاصة كل شهر للسيطرة على مشكلاته الصحية، ومتابعة في المستشفى بشكل مستمر.

وتبلغ تكاليف علاجه مدة عام، 22 ألفاً و944 درهماً، لكن إمكانات أسرة المريض المالية لا تسمح له بتأمين مبلغ علاجه.

وتناشد أسرته أهل الخير مساعدته على سداد تكاليف علاجه.

قصور في القلب

وأفاد تقرير المستشفى، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض خالد يعاني مشكلات في القلب منذ الولادة، مشيراً إلى أنه تم إدخال المريض أخيراً إلى قسم الطوارئ، بسبب ضيق شديد في التنفس، وبيّنت الفحوص أن لديه قصوراً في عمل القلب، وعلى الفور تم إنعاشه، وبقي بعدها في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية.

وذكر التقرير أنه تم إجراء بعض العلاجات للشاب (خالد) في السابق، لكن حالياً يحتاج إلى علاج وأدوية من نوع خاص لمرض القلب، إضافة إلى متابعات وعلاجات مستمرة في المستشفى، لافتاً إلى أن المريض ليس لديه تأمين صحي، وأسرته تعجز عن توفير تكاليف علاجه.

معاناة

وروى أخو المريض قصة معاناة الشاب (خالد) مع المرض، قائلاً إن «أخي ولد بقلب عليل، إذ إنه يعاني قصوراً فيه، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي».

وأضاف أنه تمت معالجة أخيه، بعد إجراء عملية قسطرة، غير أنه أصبح بحاجة إلى علاجات مستمرة، لتخفيف معاناته، لافتاً إلى أنه منذ عامين توفي والدهم، وأصبح (خالد) من دون تأمين صحي. وتابع الأخ: «خلال تلك الفترة بدأ أخي يعاني ظهور مشكلات في القلب، لأننا لم نستطع تدبير تكاليف علاجه وأدويته بشكل مستمر، حيث كنا نأخذ بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء لتوفير تكاليف العلاج».

أدوية

وأوضح أخو المريض أنه «منذ شهر أصيب أخوه بضيق تنفس شديد، ما استدعى الاتصال بالإسعاف، ونقل خالد على الفور إلى مستشفى راشد»، مضيفاً: «عند وصول أخي إلى المستشفى أغمي عليه، وبعدها تم إنعاشه وإجراء الفحوص اللازمة، حيث تبين أنه أصيب بقصور في عمل القلب، بسبب عدم القدرة على الالتزام بأخذ الأدوية باستمرار».

وقال: «طلب الطبيب منا أن يبقى أخي أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية، وبعدها بفترة تحسنت حالته الصحية، وسمح لنا الطبيب بإخراجه من المستشفى، لكن قبل ذلك، وصف له الطبيب بعض الأدوية والعلاجات الخاصة لحالته، إذ تبلغ كلفتها لعام واحد 22 ألفاً و944 درهماً، وللأسف ظروفنا المالية الصعبة لا تسمح لنا بتدبير المبلغ، وأخاف أن تنتكس حالة أخي بشكل أكبر».

معيل وحيد

قال أخو المريض خالد، إنه المعيل الوحيدة لأسرته، بعد وفاة والده منذ عامين، موضحاً أن أسرته تتكون من ثمانية أفراد.

وأضاف أنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية بدبي، مقابل راتب شهري يبلغ 7600 درهم، مبيناً أنه يدفع منه 3000 درهم للأقساط البنكية، وما تبقى من الراتب يذهب لمتطلبات الحياة اليومية.

وأكد أخو المريض، أنه أصبح عاجزاً عن تدبير تكاليف علاج أخيه، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدة أخيه على توفير تكاليف علاجه وإنقاذ حياته.

المريض ليس لديه تأمين صحي، وأسرته تعجز عن توفير تكاليف علاجه.