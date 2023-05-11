متبرع يساعد «صلاح» على تركيب «القدم الاصطناعية»

أحمد المزاحمي À دبي

تكفل متبرع بمساعدة «صلاح» على تأمين نفقات تركيب القدم الاصطناعية التي يحتاج إليها نتيجة بتر قدمه اليمنى إثر إصابتها بـ«الغرغرينا».

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع (22 ألفاً و575 درهماً)، إلى المركز الطبي المعني.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته مع معاناته في ظل الظروف التي يمر بها.

وقال إن خبر التبرع أفرحه كثيراً، وأعاد له الثقة بالحياة بعد معاناته الطويلة مع المرض، مضيفاً أن «مبادرة المتبرع ليست غريبة على أفراد الدولة، فهم معروفون بتضامنهم مع المحتاجين، خصوصاً المرضى منهم».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الثالث من الشهر الجاري قصة معاناة المريض نتيجة عدم قدرته على تأمين قيمة الطرف الاصطناعي (القدم). و«صلاح» (سوداني - 65 عاماً) يعاني مرض السكري، ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى نتيجة إصابتها بـ«الغرغرينا».

وقد أكد طبيبه حاجته إلى طرف اصطناعي، إلا أن ظروفه المالية السيئة منعته من توفيره، فتوجه إلى أصحاب الأيادي البيضاء مناشداً إياهم مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة الطرف الاصطناعي حتى يتمكن من مواصلة دوره تجاه أفراد أسرته.

وروى «صلاح» أنه يعيش على هذه الأرض الطيبة منذ سنوات طويلة، وكل أبنائه ولدوا وكبروا داخل الدولة، وكانت كل أموره تسير بشكل طبيعي، وبدأت مشكلته عندما أصيب بمرض السكري منذ سنوات.

وأضاف أنه كان يتردد على المستشفيات، ويحرص على الانتظام في تناول أدويته، إلا أنه فوجئ بإصابته بـ«

الغرغرينا» في أسفل القدم اليمنى قبل نحو ثمانية أشهر.

وتابع أنه دخل أحد المستشفيات، وقرر طبيبه إجراء عملية جراحية عاجلة حتى لا تنتشر الـ«غرغرينا» في بقية الجسم.

وأضاف «صلاح» أنه توجه إلى مستشفى توام في العين، ودخل إلى العيادات التخصصية، وقرر طبيبه أن رجله تحتاج إلى بتر لسوء حالتها وانتشار الرقعة السوداء مع الالتهاب الشديد، ودخل إلى غرفة العمليات على الفور، وتم بتر رجله من أسفل الركبة.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4500 درهم، يسدد منه 1916 درهماً شهرياً لإيجار المسكن، مردفاً أنه توقف عن العمل منذ إجراء جراحة بتر القدم.