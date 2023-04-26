سرطان الرحم يهدد حياة «رحيمة».. وتحتاج إلى علاج بـ 29 ألف درهم

اكتشفت (رحيمة - هندية - 54 عاماً) إصابتها بمرض سرطان الرحم قبل عام، ووفقاً لمستشفى توام في العين فإن المريضة تحتاج إلى أدوية ومتابعة تبلغ كلفتها 29 ألفاً و235 درهماً، تكفي لمدة ثلاثة أشهر، والمشكلة أن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بتدبير مصروفات العلاج، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج من أجل السيطرة على المرض الشرس قبل أن ينتشر في بقية الجسم، ويعرض حياتها للخطر.

وروت المريضة قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها قبل عام بدأت تشعر بآلام شديدة أسفل البطن مع نزيف غير مبرر وفقدان وزن بشكل كبير، وبدأت الأعراض تتزايد يوماً بعد يوم، واتجهت وقتها لعمل فحوص وتحاليل طبية في العيادات المتخصصة بمستشفى توام في مدينة العين، وتبين بعد ظهور نتائج التحاليل ومعاينة الأطباء إصابتها بمرض سرطان الرحم، الذي أثر على نفسيتها بشكل كبير، خصوصاً أن المرض كان من النوع الشرس وراح ينهش في جسمها بلا رحمة.

وأشارت إلى أن الطبيب وضع لها خطة علاجية وطلب منها الانتظام على تناول الأدوية والمتابعة الطبية لمدة عام كامل وبعدها سيتم تقييم حالتها الصحية مرة أخرى.

وأضافت (رحيمة) أنها فوجئت بأن كلفة العلاج باهظة تبلغ 22 ألفاً و740 درهماً شهرياً، إذ يتولى التأمين الصحي تغطية نسبة من كلفة العلاج، ويجب عليها تحمل بقية المبلغ، أي ما يعادل 9745 درهماً شهرياً، لافتة إلى أنها سبق أن قدمت طلب مساعدة في إحدى الجمعيات خيرية، وحصلت على موافقة بمساعدتها لمدة تسعة أشهر، وبعد انقضاء هذه الأشهر

التسعة أصبحت عاجزة عن تكملة العلاج للمدة المتبقية والبالغة ثلاثة أشهر، بكلفة 29 ألفاً و235 درهماً.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ باهظ جداً بالنسبة لإمكاناتها المالية المتواضعة، موضحة أنها تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 13 ألفاً و345 درهماً، يذهب منه 3300 درهم شهرياً لإيجار المسكن والبقية تذهب لمتطلبات الحياة ومصروفاتها، ولا تعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج الذي تحتاجه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تبلغ من العمر 54 عاماً، دخلت المستشفى قبل عام وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وتبين وقتها إصابتها بمرض سرطان الرحم، وتحتاج إلى أدوية شهرية تبلغ كلفتها 22 ألفاً و740 درهماً، والتأمين الصحي يغطي نسبة من العلاج وتتحمل المريضة ما نسبته 30% من كلفة العلاج، وحالياً تحتاج إلى أدوية بقيمة 29 ألفاً و235 درهماً تكفي لمدة ثلاثة أشهر.

أعراض المرض

- نزيف أو بقع مهبلية غير طبيعية.

- إفرازات مهبلية غير طبيعية.

- ألم في منطقة الحوض.

- فقدان وزن غير مبرر.

- تغير في عادات التبول، أو ألم عند التبول.