أمراض القلب وضيق التنفس تهدد صحة «أبونور»

أصيب (أبونور ـ أردني ـ 75 عاماً)، بمشكلات صحية في القلب، وضيق في التنفس منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناته ارتفاعاً في الضغط والكولسترول والسكري، ويحتاج إلى جهاز خاص للتنفس وأدوية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بقيمة 17 ألفاً و352 درهماً، إذ تبلغ كلفة جهاز التنفس 2420 درهماً، وأدوية لعام بـ14 ألفاً و932 درهماً، والمشكلة أن أسرته تمر بظروف مالية صعبة، لا تسمح بتدبير كلفة العلاج، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتدهور حالته الصحية وتتعرض حياته للخطر.

وأكد التقرير الطبي أن (أبونور) أصيب بأمراض مزمنة في القلب، وأجريت له عملية قسطرة، وتم تركيب دعامات بالقلب، ويعاني حالياً ضيقاً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم، والكولسترول والسكري، ويحتاج إلى جهاز طبي وأدوية بقيمة 17 ألفاً و352 درهماً، تكفيه لعام.

وروى (أبونور) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ ثلاث سنوات، إذ أصيب بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفاجئ، وشعرت زوجته بالخوف الشديد، وطلبت سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى قريب من المنزل.

وأضاف أنه نتيجة تدهور وضعه الصحي، تم نقله مرة أخرى إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت له عملية إنعاش قلبي، وطلب الطبيب المناوب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وبالإضافة إلى الأشعة، وأظهرت الفحوص والأشعة أنه يعاني انسداداً حاداً في الشرايين، ولابد من إجراء عملية قسطرة في أسرع وقت ممكن، وانسداد الشرايين أدى إلى إصابته بضيق في التنفس، وفقدان للوعي، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط والسكري.

وتابع (أبونور) أنه خضع لعملية جراحية، ومكث في المستشفى لأسبوع، حتى استقرت حالته الصحية، وتمت السيطرة على ضيق التنفس، ونصحه الطبيب باتباع نظام غذائي، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، وطلب منه ضرورة المواظبة على تناول الأدوية واستخدام جهاز خاص من أجل تخفيف حالة ضيق التنفس.

وأضاف أن مشكلات القلب أدت إلى إصابته بالعديد من المضاعفات منها ضيق التنفس الدائم، وعدم القدرة على ممارسة حياته أو النوم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع في الضغط، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل دائم، وجهاز خاص للتنفس، وحال عدم استخدام الجهاز سيؤدي إلى مضاعفات، ما يشكل خطورة على حياته.

وتابع أن كلفة الجهاز الخاص بالتنفس والأدوية 17 ألفاً و352 درهماً، وأسرته تعجز تماماً عن توفير ولو جزء بسيط من تكاليف العلاج، لأن ابنته (نور) هي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من سبعة أفراد، وتعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب 10 آلاف درهم، تدفع منه 2500 درهم لإيجار المسكن، وبقية الراتب بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية.

وناشد (أبونور) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 17 ألفاً و352 درهماً، كلفة جهاز التنفس والأدوية للتخفيف من معاناته ضيق التنفس.

أمراض مزمنة في القلب

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض دخل المستشفى يعاني إصابته بأمراض مزمنة في القلب، وأجريت له عملية قسطرة، وتم تركيب دعامات بالقلب، كما أنه يعاني ضيقاً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم والكولسترول والسكري.

وأضاف التقرير أن الطبيب المختص وضع له برنامجاً علاجياً، وطلب منه تغيير نمط الحياة، وجهازاً طبياً يساعده على التنفس، وأدوية وعلاجاً بقيمة 17 ألفاً و352 درهماً تكفيه مدة عام.