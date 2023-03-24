«الجليلة» و5 متبرعين يتكفلون بعلاج «نادية»

تكفلت مؤسسة الجليلة وخمسة متبرعين بسداد 71 ألفاً و146 درهماً، كلفة النفقات العلاجية الخاصة بالقسطرة القلبية وعملية القلب المفتوح لـ(نادية)، إذ تكفلت مؤسسة الجليلة بسداد 45 ألف درهم، فيما جمع المتبرعون الخمسة مبلغ 26 ألفاً و146 درهماً.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ومؤسسة الجليلة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى القاسمي في الشارقة، حتى تتلقى العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 16 من مارس الجاري قصة (نادية ـ مصرية ـ 61 عاماً)، التي لديها مشكلة صحية متمثلة في انسداد في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، ووفقاً لمستشفى القاسمي في الشارقة، فإن المريضة تحتاج بشكل عاجل إلى إجراء قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح، تبلغ كلفتها 71 ألفاً و146 درهماً، وهي غير قادرة على تدبير كلفة العلاج، في ظل وضعها الصحي المتدهور.

وسبق أن روت (نادية) قصة معاناتها مع المرض، قائلة إنها منذ بضع سنين بدأت تعاني بعض الأمراض المزمنة، إلا أن حالتها الصحية بدأت تتدهور بشكل سريع في الفترة الأخيرة، وبمرور الوقت تعرضت لمشكلات صحية في القلب، تسببت لها في آلام حادة، أدت إلى دخولها العيادات التخصصية بمستشفى القاسمي في الشارقة، وطلب الطبيب المختص إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، لتحديد سبب المشكلة الصحية بدقة، وأظهرت نتيجة الفحوص والتحاليل أنها تعاني انسداداً في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وأكد الأطباء حاجتها بشكل عاجل لإجراء قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح، حتى لا تتفاقم حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وأضافت (نادية) أن كلفة عملية القسطرة القلبية تبلغ 45 ألف درهم، وعملية القلب المفتوح تبلغ كلفتها 26 ألفاً و146 درهماً، بإجمالي 71 ألفاً و146 درهماً، وهذه الكلفة كانت تفوق قدرتها المالية، ولا تعرف كيفية التصرف في ظل حاجتها الماسة لإجراء العملية، نظراً لوضعها الصحي المتردي، لافتة إلى أن التأخير في إجراء العملية سيؤدي إلى تفاقم وضعها الصحي، ما يهدد حياتها بالخطر، موضحة أن الأطباء أكدوا لها أن التأخر في إجراء الجراحة سيؤدي إلى تدهور وضعها الصحي بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها أرملة منذ فترة طويلة، ولديها ثلاث بنات، إحداهن تعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يذهب منه جزء لمصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنها حاولت اقتراض مبلغ العملية من بعض الأصدقاء والأقارب، إلا أنها لم توفق في جمع ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العملية الباهظة.

مواصلة العلاج

قدمت (نادية) الشكر لجميع المتبرعين، ومؤسسة الجليلة، وكل من أسهم في تدبير نفقاتها العلاجية لإجراء عملية القسطرة القلبية وعملية القلب المفتوح، مؤكدة أن هذا الكرم ليس غريباً على شعب الدولة في تكاتفه وتعاضده مع المحتاجين، خصوصاً المرضى، وهذا الأمر يترجم سياسة العمل الخيري والإنساني في الدولة.

وأشارت إلى أنها تلقت البشارة من «الإمارات اليوم» مع بداية شهر الخير والكرم، ما ضاعف سعادتها، موضحة أنها حالياً تستعد لمواصلة علاجها وإجراء العملية الجراحية التي تحتاجها في أقرب وقت ممكن.