سرطان الرحم يهدد حياة «ماري»

تعاني (ماري ـ هندية ـ 54 عاماً) إصابتها بسرطان الرحم، منذ أكثر من عام، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين، فإن المريضة تحتاج إلى أدوية وبرنامج علاجي لمدة ثلاثة أشهر، تبلغ كلفته 29 ألفاً و235 درهماً، بعد تحمل التأمين الصحي كلفة 70% من البرنامج العلاجي، والمشكلة أن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بتدبير كلفة العلاج، لمرورها بظروف مالية صعبة، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج، حتى تستطيع الخضوع للبرنامج العلاجي للسيطرة على الورم قبل انتشاره في بقية الجسم، وتعريض حياتها للخطر.

وروت المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة إنها كانت تعيش حياة طبيعية، ولم تعانِ أية مشكلات صحية خطرة من قبل، إلا أنها منذ عام بدأت تشعر بأعراض غريبة وآلام في منطقة أسفل البطن، ولم تبالِ في بداية الأمر، واعتقدت أنها آلام مؤقتة، إلا أن الأعراض بدأت في التزايد يوماً بعد يوم، فتوجهت إلى عيادة خاصة، وبعد الفحص نصحها الطبيب بالتوجه إلى مستشفى توام في مدينة العين.

وتابعت (ماري) أنها شعرت بالقلق، وتوجهت على الفور إلى العيادات المتخصصة في مستشفى توام، وبعد الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، أظهرت نتيجة الفحوص إصابتها بسرطان الرحم، لافتة إلى أن الخبر أصابها بصدمة شديدة، وتدهورت حالتها النفسية بشكل كبير، وبدأ المرض ينهش جسدها بلا رحمة، ونصحها الطبيب بتجاوز الأمر، والتحلي بالصبر، ووضع لها برنامجاً علاجياً، وتناول أدوية بشكل منتظم لمدة عام كامل، وبعدها سيتم تقييم حالتها الصحية مرة أخرى.

وأضافت أن كلفة العلاج باهظة، وتبلغ 22 ألفاً و740 درهماً شهرياً، إذ يتولى التأمين الصحي تغطية ما نسبته 70% من كلفة العلاج، ويجب عليها تحمل ما نسبته 30%، أي ما يعادل 9745 درهماً شهرياً، لافتة إلى أنها سبق أن قدمت طلب مساعدة في إحدى الجمعيات الخيرية، وبالفعل قامت بمساعدتها لمدة 10 أشهر، وبعد انقضاء المدة أصبحت عاجزة عن استكمال العلاج، موضحة أن المدة المتبقية من العلاج ثلاثة أشهر، وتحتاج إلى 29 ألفاً و235 درهماً لاستكمال البرنامج العلاجي حتى لا تتعرض لانتكاسة صحية تهدد حياتها، والمشكلة أنها تمر بظروف مالية صعبة تحول دون تدبير كلفة العلاج.

وأوضحت (ماري) أن إمكاناتها المالية متواضعة، حيث تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 13 ألفاً و345 درهماً، يذهب منه 3300 درهم شهرياً للإيجار المسكن، والباقي يذهب لمتطلبات الحياة، وحالياًَ لا تعرف كيفية تدبير بقية كلفة العلاج الذي تحتاجه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة العلاج حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

• مشكلات صحية

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تبلغ من العمر 54 عاماً، دخلت المستشفى تعاني مشكلات صحية، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لها، وتبين من نتيجة التحاليل أنها تعاني إصابتها بسرطان الرحم، وتحتاج إلى أدوية شهرية تبلغ كلفتها 22 ألفاً و740 درهماً، وبطاقة التأمين الصحي تغطي ما نسبته 70% من كلفة الأدوية، والمريضة تتحمل تغطية ما نسبته 30%. وأوضحت أن البرنامج العلاجي لمدة ثلاثة أشهر يكلف المريضة 29 ألفاً و235 درهماً، والتأمين الصحي يتحمل بقية المبلغ.

أعراض سرطان الرحم

• نزيف.

• إفرازات مهبلية غير طبيعية.

• ألم في منطقة الحوض.

• فقدان وزن غير مبرر.

• تغير في عادات التبول، أو ألم عند التبول.