متبرع يتكفل بـ 10.4 آلاف درهم لعلاج «أبوهاني»

تكفل متبرع بسداد 10 آلاف و488 درهماً من تكاليف علاج (أبوهاني ــ مصري ــ 42 عاماً)، الذي يعاني مرض السكري منذ عام 2018، وارتفاع الضغط والكوليسترول، إضافة إلى معاناته وجود مشكلات في القلب، استدعت إجراء عملية قسطرة له، وتركيب دعامات.

ويحتاج المريض إلى المواظبة على تناول أدويته للسيطرة على وضعه الصحي، إلا أنه عجز عن توفير كلفتها، البالغة 27 ألفاً و234 درهماً (لمدة ستة أشهر).

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ خليفة في عجمان.

وأعرب المريض عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة لندائه، ووقفته الكريمة معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن «هذا ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الثالث من مارس الجاري قصة (أبوهاني)، بعد إصابته بمرض السكري، وما سببه له من مشكلات صحية، منها ارتفاع الضغط والكوليسترول، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في القلب، استدعت إجراء عملية قسطرة له، وتركيب دعامات.

وعلى الرغم من حاجة المريض إلى المواظبة على تناول أدويته، للسيطرة على وضعه الصحي، فهو لم يستطع توفير كلفتها. كما أنه لم يتمكن من اتباع النظام الغذائي الذي أوصاه به الطبيب للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر.

وقال المريض إن «كلفة أدوية القلب والضغط وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الأدوية الخاصة بمرض السكري، تبلغ 27 ألفاً و234 درهماً، لمدة ستة أشهر، وأنا عاجز تماماً عن توفير أي جزء من هذا المبلغ، لأنني عاطل عن العمل منذ ثمانية أشهر، وأحصل على مساعدة مالية من أحد أصدقائي لتدبير احتياجات المنزل الأساسية من مأكل ومشرب».

«أبوهاني» يعاني مرض السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول.



27 ألفاً و234 درهماً كلفة أدوية المريض لمدة 6 أشهر.