40 ألف درهم تحرم شقيقتين الدراسة وتهددهما بالطرد من المسكن

فقد «أبوآلاء» عمله في مايو من العام الماضي، ليجد نفسه من دون مصدر دخل ثابت ينفق منه على أفراد أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة.

وقد بحث عن فرصة عمل جديدة في قطاعات خاصة وحكومية، لكن من دون جدوى، الأمر الذي قلب حياة أسرته رأساً على عقب، إذ توقفت ابنتاه «آلاء» و«ليان» عن استكمال مشوارهما الدراسي للعام الجاري، نتيجة عدم مقدرته على سداد المتأخرات الدراسية التي بلغت 18 ألفاً و900 درهم.

كما عجز عن سداد إيجار المسكن الذي يقطنه، وتراكمت عليه الأقساط، لتبلغ 21 ألفاً و450 درهماً، وليجد نفسه أمام دعوى قضائية رفعها صاحب الشقة لمطالبته بإخلاء المسكن.

وناشد «أبوآلاء» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد التزاماته المالية البالغة 40 ألفاً و350 درهماً.

وقال «أبوآلاء» (سوداني) إنه عمل في القطاع الخاص 20 عاماً، وبسبب إعادة الهيكلة قررت إدارة جهة العمل الاستغناء عن خدماته قبل ثمانية أشهر تقريباً، أصبح بعدها عاطلاً عن العمل.

ومع أنه بحث عن وظيفة جديدة، طارقاً أبواب جهات عدة لم يعثر على فرصة للتوظيف.

وخلال هذه الفترة تراكمت عليه الديون والالتزامات المالية حتى أصبح عاجزاً عن سداد الرسوم الدراسية لابنتيه (آلاء - 14 عاماً)، وتدرس في الصف الثامن، و(ليان - 12 عاماً)، وتدرس في الصف السادس، الأمر الذي تسبب في توقفهما عن دراستهما للعام الجاري.

وقال «أبوآلاء» إنه يشعر بحزن شديد بسبب وضع ابنتيه، إلا أنه يعاني مشكلة أخرى متمثلة في عجزه عن سداد المتأخرات الإيجارية، إذ يطالبه مالك البيت بسداد 21 ألفاً و450 درهماً، وإلا طرد من بيته، ليصبح هو وأسرته من دون مأوى، لافتاً إلى أن ظروفه الصعبة تحول دون تأمين هذا المبلغ.

وأوضح «أبوآلاء» أنه يعتمد حالياً على المساعدات الخيرية من الجيران والأصدقاء المقربين لتلبية متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المتأخرات الإيجارية والرسوم الدراسية لابنتيه، حتى تكملا مشوارهما التعليمي.