متبرع يتكفل بتوفير جهاز تنفس وسماعات أذن لـ «أبوعبدالرحمن»

تكفل متبرع بسداد 14 ألفاً و800 درهم، كلفة جهاز التنفس والسمع للمريض (أبوعبدالرحمن ـ فلسطيني ـ 58 عاماً) الذي يعاني من مشكلات صحية في الرئة وضيق في التنفس منذ سنتين، إضافة إلى إصابته بضعف في السمع.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى، حتى يتم توفير الجهازين للمريض في أقرب وقت.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 31 من يناير الماضي، قصة (أبوعبدالرحمن ـ فلسطيني ـ 58 عاماً) الذي يعاني مشكلات صحية في الرئة وضيقاً في التنفس منذ سنتين، إضافة إلى إصابته بضعف في السمع، ويحتاج حالياً إلى جهاز خاص للتنفس وتركيب سماعات للأذنين في مستشفى توام بمدينة العين، وتبلغ كلفة الأجهزة 14 ألفاً و800 درهم.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يبلغ من العمر 58 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة في الرئة وتوسع القصبات الهوائية، ما يؤدي إلى إصابته بالسعال المزمن، وضيق في التنفس منذ سنتين، بالإضافة إلى إصابته بضعف في السمع في مراحل متأخرة.

وسبق أن روت زوجة (أبوعبدالرحمن) قصة معاناة زوجها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن حالة زوجها الصحية تدهورت كثيراً منذ عامين، إذ أصيب بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفاجئ، ما جعلها تصاب بحالة من الخوف الشديد على حياته، وطلبت سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى أقرب مستشفى للمنزل.

وأضافت أنه نتيجة تدهور الوضع الصحي للزوج، تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة الطبيب المناوب، طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، إضافة إلى إجراء الأشعة المقطعية. وأظهرت نتائج الفحوص والأشعة أنه يعاني أمراضاً في الرئة، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، وفقدان للوعي، إضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط.

وتابعت أن (أبوعبدالرحمن) مكث في مستشفى توام لمدة ثلاثة أيام تحت الرعاية الطبية، حتى استقرت حالته الصحية، وتمت السيطرة على ضيق التنفس، ونصحه الطبيب باتباع نظام غذائي، والحصول على وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالب بضرورة المواظبة على تناول الأدوية في مواعيدها لتخفيف نوبات ضيق التنفس.

وأضافت أن مشكلات الرئة أدت إلى إصابة زوجها بالعديد من المضاعفات، منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث يعجز عن التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل منتظم، وجهاز خاص للتنفس، وفي حال عدم استخدام الجهاز سيتعرض لمضاعفات صحية، قد تشكل خطورة على حياته.

وأشارت الزوجة إلى أن كلفة الجهاز الخاص بالتنفس 8400 درهم، لافتة إلى أن زوجها يعاني أيضاً ضعفاً في السمع في مراحل متأخرة، ويحتاج إلى تركيب سماعات تبلغ كلفتها 6400 درهم، والمشكلة أن الأسرة تعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون تدبير جزء ولو بسيط من كلفة جهاز التنفس وسماعات الأذن، موضحة أن ابنها الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، كما يعيل أسرته المكونة من زوجة وطفلة.

وأوضحت زوجة المريض أن ابنها الكبير يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3200 درهم، يذهب من راتبه 1000 درهم للإيجار، وبقية الراتب بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية.