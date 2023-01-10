«محمد» يحتاج إلى 3720 درهماً لشراء الأدوية

يعاني «محمد»، البالغ من العمر 40 عاماً، مرض نقص الصفائح الدموية، ووفقاً لمستشفى توام في العين فهو يحتاج إلى علاج دوري، تبلغ كلفته 31 ألفاً و252 درهماً شهرياً، ومع أن برنامج الإعفاء يغطي جزءاً كبيراً من الكلفة، فهو لا يستطيع تغطية المبلغ المتبقي، 3720 درهماً.

وناشد المريض ذوي أهل الخير مساعدته على تأمين تكاليف علاجه، بسبب سوء الظروف المالية التي يمر بها.

ويروي المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة، وأنه عانى أخيراً من مشاكل صحية، اضطرته لدخول المستشفى، حيث خضع لفحوص وتحاليل طبية عدة، أظهرت نتائجها أنه مصاب بنقص الصفائح الدموية.

وأضاف «خبر المرض أثر في نفسيتي بشكل كبير، خصوصاً أن الكلفة العلاجية باهظة».

وتابع «برنامج الإعفاء في المستشفى يغطي نسبة كبيرة من كلفة علاجي البالغة شهرياً 31 ألفاً و252 درهماً، ولكن تواضع إمكاناتي المالية يمنعني من تأمين الجزء المتبقي، البالغ 3720 درهماً، فهذا مبلغ كبير بالنسبة للراتب الذي أحصل عليه».

وأضاف: «حسب ما أكده الأطباء لي، فإن حالتي تستدعي البدء في العلاج ولا تحتمل التأخر في تناول الأدوية حتى لا يتفاقم وضعي الصحي سوءاً».

وشرح المريض أنه يعمل طباخاً، براتب 1000 درهم، يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها.

وقال: «لا أعرف كيف سأتدبر المبلغ الذي أحتاج إليه لشراء الأدوية، في ظل وضعي المالي الصعب. أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لي، لمساعدتي على تجاوز محنتي قبل أن يزداد وضعي الصحي سوءاً».

وأشار التقرير الطبي الصادر من مستشفى توام، إلى أن المريض يعاني من مرض نقص الصفائح الدموية، وأن كلفة أدويته تبلغ شهرياً 31 ألفاً و252 درهماً، يغطي الإعفاء جزءاً منها، فيما يتعين عليه سداد الجزء المتبقي.

وتعتبر الصفائح الدموية أحد أنواع خلايا الدم، وتتمثل وظيفتها بشكل رئيس في تجلط الدم ووقف النزيف عند الإصابة بالجروح أو تشققات في الجلد.

ويمكن أن تراوح حالات نقص الصفائح الدموية من الخفيفة إلى الشديدة. وفي معظم الحالات لا يسبب انخفاض تعداد الصفيحات الدموية البسيط أعراضاً أو اضطرابات صحية خطيرة، بينما قد تؤدي الحالات الحادة من قلة عددها إلى نزيف دموي في بعض أجزاء الجسم الحيوية، كالدماغ والأمعاء، لا يمكن السيطرة عليه مهددة للحياة.

ويبلغ تعداد الصفائح الدموية الطبيعي ما بين 150 ألفاً - 400 ألف، وعند انخفاضها عن 150 ألفاً يشخص الفرد بأنه يعاني من قلة الصفيحات.

ويمكن أن يصاب جميع الأفراد من جميع الأعمار والأجناس بنقص الصفائح الدموية.