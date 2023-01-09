26 ألف درهم تحرم 4 أشقاء التعليم

واجه (أبوعبدالإله)، ظروفاً مالية صعبة، بعد إفلاس الشركة التي كان يعمل فيها، وظل أشهراً عدة بلا عمل أو مصدر للدخل، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون على كاهله، وعجز عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة «عبدالإله، وعبدالله، ورغد، وعبدالحي» ما يهدد بحرمانهم من استكمال دراستهم خلال العام الجاري.

وأوضح أن إدارة المدرسة تطالبه بسداد 25 ألفاً و864 درهماً، من أجل السماح لأولاده بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية، مناشداً أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في سداد متأخرات الرسوم الدراسية حتى يتمكن أولاده من استكمال دراستهم.

وتفصيلاً، روى (أبوعبدالإله) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه كان يعيش حياة سعيدة خالية من المنغصات، وقبل نحو عام تعرضت الشركة الخاصة التي كان يعمل فيها إلى خسائر مالية أدت لإفلاسها، وتم إنهاء خدمات جميع العاملين فيها، وفجأة وجد نفسه بلا عمل أو مصدر دخل، ما أثر في وضع واستقرار الأسرة المالي، وتدهورت حالته المالية بشكل كبير، وبدأ ينفق من مستحقات نهاية الخدمة، وبدأت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقه.

وأضاف أنه حاول البحث عن فرصة عمل جديدة من أجل رعاية أسرته، وطرق أبواب العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، من دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى عجزه عن سداد أقساط الرسوم الدراسية لأولاده الأربعة «عبدالإله، وعبدالله، ورغد، وعبدالحي»، حتى بلغت 25 ألفاً و864 درهماً، وطالبته إدارة المدرسة بضرورة سداد متأخرات الرسوم الدراسية حتى يستطيع أولاده استكمال دراستهم للعام الدراسي الجاري.

وأضاف الأب أنه بعد أشهر عدة من البحث عن وظيفة جديدة، نجح في الحصول على فرصة عمل سائق، لدى إحدى المحال التجارية في الشارقة، براتب 1500 درهم، ورغم ضآلة الراتب اضطر إلى قبول الوظيفة، من أجل توفير الطعام لأسرته، ونجح في تسيير أمور الأسرة على حد الكفاف، إلا أنه لم يستطع تدبير ولو جزء بسيط من الرسوم الدراسية لأولاده، ورفضت إدارة المدرسة منحه مهلة للسداد.

وأكد (أبوعبدالإله) أنه لا يحتمل رؤية أولاده جالسين في المنزل محرومين من التعليم مثل بقية أقرانهم، لافتاً إلى أن أولاده يدرسون في إحدى المدارس الخاصة في إمارة عجمان، في مراحل دراسية مختلفة، ومن المتفوقين دراسياً، وحالياً محرومون من إكمال مشوارهم التعليمي أو الحصول على شهاداتهم المدرسة، للانتقال إلى مدرسة أخرى.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، ويعمل سائقاً براتب 1500 درهم، بالكاد يلبي متطلبات الحياة من طعام وشراب، لافتاً إلى أنه يقيم في شقة بإيجار 800 درهم شهرياً، وليس لديه أي مصدر آخر للدخل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 25 ألفاً و864 درهماً قيمة متأخرات الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة حتى يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية من جديد.

• الأب يعمل براتب 1500 درهم ويعيل أسرة من 6 أفراد.