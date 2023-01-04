18.4 ألف درهم تعيد «فاطمة» و«زهراء» إلى مقاعدهما الدراسية

حاولت (أم فاطمة) تحدي ظروفها المالية الصعبة، والاعتماد على نفسها في تربية ابنتيها (فاطمة وزهراء)، بعد انفصالها عن زوجها خلال عام 2015، إلا أنها فقدت وظيفتها، وهي مصدر رزقها الوحيد، بعدما تعرّض مركز التجميل الذي تعمل فيه لخسائر مالية، أدت إلى إغلاقه، وأصبحت الأسرة من دون أي مصدر دخل، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، وعجزت عن سداد 18 ألفاً و400 درهم متأخرات رسوم دراسية متراكمة على طفلتيها، ما أدى إلى توقفهما عن الدراسة. وناشد (أم فاطمة) أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير المتأخرات الدراسية من أجل عودتهما إلى مقاعدهما الدراسية مرة أخرى.

وروت (أم فاطمة) مشكلتها المالية لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها حضرت إلى الدولة مع زوجها في عام 2001، وكانت حياتهم مستقرة بشكل كامل، حيث كان زوجها يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وتولى توفير جميع متطلبات الحياة الرئيسة من مسكن ومأكل ومشرب، وكانت الزوجة تعمل في مركز تجميل، وتساعده في مصروفات المنزل، وخلال هذه الفترة أنجبت طفلتها الثانية (زهراء)، وبمرور السنين كبرت طفلتاهما (فاطمة وزهراء)، والتحقتا بإحدى المدارس الخاصة، وزادت الأعباء المالية على عاتق الزوج.

وأضافت أنه مع زيادة الالتزامات المالية، بدأت الخلافات الزوجية تدب في المنزل، وفي أكتوبر من عام 2015 بدأ وضع الأسرة يزداد سوءاً بشكل كبير، خصوصاً بعدما فقد الأب وظيفته، بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، ما أدى إلى تراكم الديون على عاتقه، وبدأت تتفاقم المشكلات المالية عليه، وتدهورت أوضاعه بشكل كبير، وبات شديد العصبية، وبدأت الخلافات الزوجية تدق جدار الأسرة بقوة.

وتابعت (أم فاطمة) أن الخلافات الزوجية استصعب حلها، حتى وصلت إلى طريق مسدود، وانتهت بالطلاق في نهاية الأمر، وسافر الزوج، وأصبحت هي المعيلة الوحيدة لطفلتيها (فاطمة ـ 12 عاماً)، التي تدرس في الصف السابع، و(زهراء ـ 11 عاماً) في الصف السادس، لافتة إلى أنها كانت تعمل وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، وكان بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية، وبعد فترة توقف مركز التجميل عن العمل، بسبب جائحة «كورونا»، وفقدت مصدر دخلها الوحيد، وبدأت تواجه ظروفاً مالية صعبة، وتراكمت عليها الالتزامات المالية، بعد نفاد كل مستحقات نهاية الخدمة.

وأضافت (أم فاطمة) أنها، بسبب الأوضاع التي واجهتها، لم تتمكن من توفير الرسوم الدراسية المترتبة على طفلتيها خلال العام الماضي، حتى بلغت 18 ألفاً و400 درهم، وطالبتها إدارة المدرسة بسداد المبلغ المترتب عليها، حتى تسمح لـ(فاطمة وزهراء) بإكمال مشوارهما الدراسي مثل بقية أقرانهما.

وذكرت أنه خلال الفترة الماضية، كانت تتولى إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة تكاليف دراسة طفلتيها، لذلك تمكنتا من مواصلة دراستهما، لكن خلال العام الجديد، توقفت الجمعية عن سداد الرسوم الدراسية لهما، وواجهت صعوبة في دفع متأخرات الرسوم الدراسية المترتبة عليهما، لافتة إلى أنها حاولت البحث عن وظيفة جديدة، تساعدها في توفير احتياجات أفراد الأسرة، وطرقت جميع الأبواب، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وحاولت البحث عن أي مصدر للدخل حتى تستطيع إعالة أسرتها، حتى إنها اضطرت إلى تلقي بعض المساعدات من الأصدقاء.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 18 ألفاً و400 درهم قيمة متأخرات الرسوم الدراسية، حتى تتمكن طفلتاها من العودة إلى مقاعدهما الدراسية مرة أخرى.