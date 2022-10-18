5700 درهم تخفّف معاناة «صالح» مع سرطان المستقيم

أُصيب (صالح - بنغلاديش - 47 عاماً) بسرطان المستقيم منذ عام، وخضع لعملية جراحية في مستشفى توام لاستئصال المستقيم بالكامل، وتم تركيب أنابيب خارجية له لتصريف فضلات الطعام، والمريض يحتاج حالياً إلى تركيب أكياس خارجية لتصريف فضلات الطعام، وتبلغ كلفتها 5700 درهم سنوياً، والمشكلة أن وضع المريض المالي صعب ولا يستطيع تحمل كلفة هذه الأكياس، وينتظرمن يمد له يد العون والمساعدة في تدبير كلفة علاجه.

وأضاف التقرير الطبي أن المريض يحتاج إلى أكياس خاصة خارجية لتصريف فضلات الطعام، بقيمة 5700 درهم سنوياً، وإمكانات المريض المادية متواضعة، ويعجز عن تدبير تكاليف علاجه.

وروى (صالح) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً إنه قبل عام شعر بوجود ألم شديد في المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب، وتوجه إلى إحدى العيادات الخاصة في مدينة العين، وأجرى الفحوص والتحاليل اللازمة، وشخّص الطبيب الحالة بـ«تلبك معوي»، ووصف له بعض الأدوية والمسكنات لتخفيف الألم، وشعر بتحسن بسيط لفترة قصيرة.

وتابع أنه بعد أسبوع عادت الآلام مرة أخرى، مع وجود غثيان شديد وعدم القدرة على تناول الطعام أو شرب الماء، واصطحبه زميله في العمل إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وبعد إجراء التحاليل والفحوص، أكدت نتائجها إصابته بورم سرطاني في المستقيم بالمعدة، ما يسبب له تلك الأعراض والآلام.

وأضاف (صالح) أن الطبيب أكد له ضرورة إجراء عملية مستعجلة لاستئصال الورم، وسيتم تركيب أنابيب خارجية لتصريف فضلات الطعام، ونزل الخبر عليه مثل الصاعقة، وشعر بحزن وخوف شديدين، وحاول الطبيب تهدئته وبث الطمأنينة في نفسه، وأوضح له أن هذا الإجراء ضروري لإنقاذ حياته.

وأضاف أنه خضع للعملية الجراحية، وتم استئصال المستقيم بالكامل، وتركيب أنابيب خارجية لتصريف فضلات الطعام، وحالياً يحتاج إلى تركيب أكياس من نوع خاص لجمع الفضلات، وتبلغ كلفة هذا النوع من الأكياس في الشهر الواحد 475 درهماً، ما يعادل 5700 درهم سنوياً، والمشكلة أن إمكاناته المالية متواضعة ويعجز عن تدبير كلفة هذه الأكياس.

وأوضح (صالح) أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 650 درهماً، يكفي بالكاد لمصروفاته الحياتية، وحالته الصحية في تدهور، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة علاجه في مستشفى توام.

أنابيب خارجية

أكّدت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المريض (صالح - بنغلاديش - 47 عاماً)، يعاني إصابته بسرطان المستقيم منذ عام، وقام الفريق الطبي باستئصال المستقيم وعمل أنابيب خارجية لتصريف البراز، وإنقاذ حياته.

وأضاف التقرير الطبي أن المريض يحتاج إلى أكياس خاصة خارجية لتصريف البراز، موضحاً أن المريض يحتاج إلى أكياس بقيمة 475 درهماً شهرياً، وتبلغ كلفتها 5700 درهم سنوياً.

• «صالح» يعمل براتب 650 درهماً، ويعيل أسرة من أربعة أفراد.