«الصرع» يحوّل حياة الشاب «عادل» إلى كابوس

يعاني الشاب «عادل ـ يمني ـ 18 عاماً»، إصابته بمرض الصرع المزمن (مرض زيادة كهرباء المخ) منذ الولادة، ما يسبب له نوبات تشنجات تفقده الوعي، ويجب إعطاؤه أدوية خاصة لعلاج الصرع من أجل السيطرة على حالته، خصوصاً أن نوبات الصرع تجعله عدوانياً وتفقده الوعي، والشاب يحتاج حالياً إلى تلقي العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والانتظام على تناول أدوية خاصة وعمل فحوص وتبلغ كلفة العلاج 28 ألفاً و468 درهماً سنوياً، والمشكلة أن والده يعجز عن توفير هذا المبلغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج في أسرع وقت، لأن الصرع حوّل حياة الشاب إلى كابوس.

وروى والد المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنه مع الصرع، قائلاً إن «عادل» أصيب بالصرع منذ الولادة، وأعراضه تظهر في صورة نوبات وتشنجات شديدة، تؤدي إلى فقدانه الوعي، لافتاً إلى أنه في تلك الفترة كانوا في بلدتهم باليمن، وكان يصطحبه إلى إحدى العيادات الخاصة هناك، وكان الطبيب يعطيه بعض الأدوية لتخفيف حدة النوبات.

وتابع الأب أن «عادل» استمر على تناول هذه الأدوية، ولكنها لم تسيطر على حالته المرضية، وفي تلك الأثناء حصل على عرض عمل في الإمارات، وحضر إلى الدولة مع أسرته، وبعدها تعرض «عادل» لانتكاسات وتشنجات شديدة، واصطحبه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب تم تحويله إلى قسم الأعصاب، واطلع الطبيب المختص على كل التقارير الطبية الخاصة بـ«عادل» منذ مولده.

وأضاف أن الطبيب أبلغه بأن «عادل» يعاني مرض الصرع المزمن، نتيجة زيادة في كهرباء المخ، ما تجعله عدوانياً بشدة، وهذا النوع من الأمراض المزمنة، يحتاج إلى أدوية خاصة والالتزام على تناولها بانتظام ودقة من أجل السيطرة على نوبات الصرع.

وأوضح الأب أن الطبيب كتب وصفة أدوية واستمر «عادل» على تناولها، وفي تلك الأثناء كان لديه تأمين صحي، وكان وضعه المادي مستقراً، ولكن في الفترة الأخيرة لم يعد لديه تأمين صحي، وحالة «عادل» تحتاج إلى الالتزام بالعلاج والأدوية بشكل منتظم، للسيطرة على نوبات الصرع، وتبلغ كُلفة العلاج 28 ألفاً و468 درهماً سنوياً، والمشكلة أنه يعجز عن دفع كلفة العلاج اللازم لابنه.

وأشار إلى أن حالة ابنه انتكست بشدة في الفترة الأخيرة، وأصبح شديد العدوانية، منذ انقطاعه عن تناول أدويته الخاصة بالصرع، موضحاً أنه شعر بالحزن الشديد على حالة ابنه، وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته، ولكن باءت كل جهوده بالفشل، وحالياً لا يملك سوى التضرع بالدعاء إلى الله، أن يشفي ابنه.

وتابع أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 5500 درهم، يدفع منه 1800 درهم لإيجار المسكن، وما تبقّى من الراتب بالكاد يلبي متطلبات الأسرة اليومية.

وناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 28 ألفاً و468 درهماً كلفة علاج ابنه.

زيادة في كهرباء المخ

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «(عادل – 18 عاماً) دخل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، منذ فترة، يعاني فقدان الوعي، وتمت معاينته من الطبيب المعالج، وطلب منه إجراء الفحوص والتحاليل، التي أظهرت أن لديه زيادة في كهرباء المخ، تسبب له نوبات الصرع التي يعانيها المريض».

وأضاف أن المريض تم تحويله إلى قسم الأعصاب في المستشفى، وتمت معاينته من قبل أحد الأطباء المتخصصين وتلقّى العلاج اللازم حتى استعاد وعيه، وتمت السيطرة على حالته الصحية، موضحاً أن المريض مصاب بمرض الصرع المزمن، وبحاجة إلى إجراء الفحوص والتحاليل، وأخذ أدوية خاصة للسيطرة على حالته الصحية، وفي حال عدم الحصول على الأدوية يصبح المريض عدوانياً، وتبلغ كُلفة علاجه وأدويته 28 ألفاً و468 درهماً سنوياً.

• الأب موظف براتب 5500 درهم، ويعجز عن توفير العلاج لابنه.



• «الصرع» يصيب الشاب بنوبات تشنجات وعدوانية ويفقده الوعي.