متبرع يتكفل بعملية «ابتسام» لوقف نزيف الرحم

دفع متبرع مبلغ 53 ألفاً و975 درهماً، كلفة علاج (ابتسام» التي تعاني نزيفاً حاداً في الرحم، وفقر الدم (الأنيميا)، والغدة الدرقية، وتحتاج إلى علاج وإجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم، من أجل السيطرة على وضعها الصحي، وإيقاف نزيف الدم، لإنفاذ حياتها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في الخامس من سبتمبر الجاري، قصة (ابتسام ـ سورية ـ 43 عاماً)، التي تعرّضت لنزيف حاد في الرحم منذ أربع سنوات، نتجت عنه إصابتها بفقر الدم (الأنيميا)، والغدة الدرقية، واستمرت في العلاج، لكن وضعها الصحي تدهور أخيراً. ووفقاً لمدينة شخبوط الطبية، فإنها تحتاج إلى علاج وإجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم، من أجل السيطرة على وضعها الصحي، وإيقاف نزيف الدم، وتبلغ كلفة العملية والعلاج 54 ألف درهم، وهذا المبلغ فوق إمكانات الزوج المالية.

وسبق أن روى زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلاً إنه قبل أربع سنوات بدأت زوجته تعاني وجود ألم ونزيف مستمر في الرحم، وبعد تطور حالتها اصطحبها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وطلب الطبيب إجراء تحاليل وفحوص طبية وأشعة، وأكدت نتيجة الفحوص وجود كتل وتليف في الرحم، فضلاً عن إصابتها بالغدة الدرقية، وتم صرف أدوية لها في بداية رحلة العلاج، واستمرت منتظمة على البرنامج العلاجي لمدة أربع سنوات، ولكن أخيراً تفاقم وضعها الصحي، ولم تعد الأدوية تجدي معها نفعاً.

وأوضح الزوج أن حالتها الصحية ساءت في الفترة الأخيرة، واضطر إلى إدخالها المستشفى مرة أخرى، وتبيّن أنها في حاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، تتمثل في استئصال الرحم، بسبب وجود نزيف دموي ومائي مستمر، وجراء ذلك أصبحت تعاني دوخة مستمرة، وإصابتها بفقر الدم، لافتاً إلى أن نزيف الدم يستمر أحياناً 15 يوماً دون توقف، وينقطع فترة بسيطة ثم يرجع مرة أخرى، وهذا الأمر سبّب لها مشكلات صحية أخرى.

وأشار إلى أن الأطباء أجمعوا على أن علاج الزوجة عبارة عن عملية جراحية وعلاج خاص بالنسبة لحالتها الصحية، وتبلغ كلفة الجراحة والعلاج 53 ألفاً و975 درهماً، حتى لا تتعرض حياتها للخطر، لكن المشكلة أن هذا المبلغ فوق إمكانات الزوج المالية المتواضعة، خصوصاً أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، لافتاً إلى أن اثنين من أبنائه من أصحاب الهمم، ويحتاجان إلى رعاية خاصة.

وتابع الزوج أنه كان يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة، لكنها تعرضت لمشكلات مالية أدت إلى إغلاقها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وحالياً يعيش على بعض المساعدات البسيطة التي يحصل عليها من الأهل والأصدقاء.

إسهام سخي

أعربت «ابتسام» عن سعادتها وشكرها العميقين للمتبرع، لوقفته الكريمة معها في معاناتها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة، مشيرة إلى أن خبر التبرع أسعدها كثيراً، مؤكدة أن هذا ليس غريباً على شعب الدولة من مؤسسات وأفراد، في تعاضدهم مع كل محتاج، خصوصاً المرضى.

وقالت إن الكلمات لا تستطيع التعبير عما يجيش في صدرها من سعادة، منوهة باستجابة المتبرع السريعة، وإسهامه السخي في التكفل بكل نفقات العملية الجراحية التي تحتاجها.

«ابتسام» تعاني نزيفاً في الرحم منذ 4 سنوات أدى إلى إصابتها بفقر الدم.