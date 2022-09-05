45 ألف درهم تنقذ «أم ريم» من السجن وتعيد طفلتها إلى المدرسة

تواجه (أم ريم - سورية) ظروفاً حياتية صعبة منذ طلاقها من زوجها قبل ثلاث سنوات، خصوصاً بعدما أصبحت المعيلة الوحيدة لابنتها وللأسرة، وبسبب ضعف وضعها المالي، تراكمت عليها أقساط إيجارية بقيمة 33 ألفاً و205 دراهم، ورسوم مدرسية لابنتها الوحيدة (ريم) بقيمة 12 ألفاً 30 درهماً، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير 45 ألفاً و235 درهماً متأخرات إيجارية ورسوماً مدرسية، مشيرة إلى أن مالك المسكن يهددها بالسجن حال عدم السداد، وتالياً ستصبح طفلتها بلا مأوى أو معيل.

وروت (أم ريم) مشكلتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن حالتها المالية ساءت بعد انفصالها عن زوجها، قبل ثلاث سنوات، وتدهور وضعها المالي بشكل كبير، بعدما أصبحت بلا معيل، وخرجت بحثاً عن فرصة عمل، لتوفير مستلزمات الحياة لطفلتها الوحيدة، وأخيراً حصلت على عمل غير منتظم في شركة تنظيم المناسبات، براتب غير ثابت، ورغم تواضع الراتب قبلت به حتى لا تضطر إلى مد يديها لأحد، وحاولت تدبير حياتها على قدر الراتب، لكنها فشلت بسبب زيادة المصروفات.

وأضافت أن راتبها غير المنتظم بالكاد كان يلبي متطلبات الحياة اليومية، وواجهت صعوبات كثيرة منها سداد الإيجار والرسوم المدرسية لابنتها ريم، موضحة أن ابنتها تدرس في الصف الأول بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة، وإدارة المدرسة تطالبها بسداد 12 ألفاً و30 درهماً متأخرات رسوم دراسية، حتى تسجل الطفلة في العام الدراسي الجديد وتتمكن من إكمال دراستها.

وأشارت إلى أنها لاتزال تبحث عن فرصة عمل براتب ثابت، ولكن الديون والالتزامات المالية تراكمت عليها بشكل كبير، موضحة أن طليقها لا يلتزم بدفع نفقة ابنتهما، وسافر إلى خارج الدولة وهي وحيدة في مواجهة ظروف الحياة.

وتابعت أن المشكلة الثانية تتمثل في تراكم أقساط إيجار الشقة الصغيرة التي تعيش فيها مع طفلتها، ورفض صاحب البناية منحها مهلة جديدة للسداد ورفع قضية إيجارية يطالبها بسداد 33 ألفاً و205 دراهم، وفي حال عدم السداد سيتم دخولها السجن.

وأكملت «(أم ريم) أنها بعدما عجزت تماماً عن تدبير أمورها المالية بحثت عن طليقها لكنها لم تعرف مكانه، وطلبت المساعدة من أهلها، ولكن لم يقدموا لها إلا القليل كونهم يعانون ظروفاً صعبة أيضاً، وحاولت الاقتراض من الأصدقاء لكن كل جهودها باءت بالفشل».

وأوضحت أنها تعمل في إحدى شركات تنظيم المناسبات، براتب غير ثابت 2000 درهم شهرياً، وهذا الراتب بالكاد يلبي متطلبات الحياة من طعام وشراب ولا يتبقى منه شيء لسداد الديون المتراكمة عليها، معربة عن تخوفها من تنفيذ مالك البناية تهديده وإدخالها السجن وتبقى طفلتها الوحيدة بلا مأوى أو دراسة أو معيل.

وناشدت أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير مبلغ 45 ألفاً و235 درهماً قيمة المتأخرات الإيجارية والمدرسية المتراكمة عليها، لإنقاذها من السجن وإعادة طفلتها إلى مقعدها الدراسي.

«أم ريم» تعمل براتب 2000 درهم غير ثابت، وتعجز عن سداد الإيجار والرسوم الدراسية.