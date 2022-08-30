«أبوهشام» يعاني فشلاً كلوياً ويحتاج إلى 39.9 ألف درهم كلفة العلاج

أصيب (أبوهشام ـ فلسطيني ـ 65 عاماً) بمشكلات صحية في عضلة القلب وضيق في التنفس، إضافة إلى ارتفاع في السكري وضغط الدم والكوليسترول، وأصيب أخيراً بفشل كلوي حاد أدى إلى إقامته في قسم العناية المركزة بمستشفى القاسمي في الشارقة، وبلغت كلفة إقامته وعلاجه في المستشفى 39 ألفاً و929 درهماً، والمشكلة أن إمكاناته المالية الضعيفة والظروف الصعبة التي يمر بها، لا تسمح له بتدبير كلفة العلاج، لذا يناشد أهل الخير مساعدته في سداد فاتورة إقامته في المستشفى.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القاسمي، أن المريض يعاني مشكلات صحية مزمنة أدت إلى إصابته بفشل كلوي حاد، وتسمم في الدم وبلغت كلفة علاجه بالكامل في المستشفى 39 ألفاً و929 درهماً، إلا أن ظروفه المالية الضعيفة حالت دون سداد قيمة العلاج.

وروى «أبوهشام» قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته الصحية بدأت تتدهور منذ فترة، عندما كان في البيت وأصيب بدوار مفاجئ أدى إلى فقدان الوعي، وتم الاتصال بالإسعاف على الفور، ونقله الى أقرب مستشفى، وتمت السيطرة على وضعه الصحي وإنقاذ حياته.

وأضاف أنه كان متوجهاً إلى المسجد لصلاة العصر، وشعر فجأة بضيق في التنفس، وفقد الوعي مرة ثانية، وتم الاتصال بالإسعاف ونقله على الفور إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى، وتم إنعاشه بشكل سريع، بواسطة جهاز تنفس اصطناعي، وطلب الطبيب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وكشفت نتيجة الفحوص إصابته بفشل كلوي حاد، أدى إلى إصابته بتسمم في الدم، وفقدان الوعي، بالإضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط والكوليسترول.

وتابع «أبوهشام» أنه مكث في قسم العناية المركزة لمدة شهر، حتى استقرت حالته الصحية، والسيطرة على المرض، ونصحه الطبيب باتباع نظام غذائي وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية والمواظبة على تناول الأدوية، بالإضافة إلى الالتزام بغسل كلى بشكل مستمر.

وقال إنه بعد السماح له بالخروج من المستشفى تبين أن فاتورة إقامته وعلاجه بلغت 39 ألفاً و929 درهماً، وهذا المبلغ يفوق قدرته المالية، لذا وضع شيك ضمان في قسم الحاسبات .

وأضاف «أبوهشام» أن مرض الفشل الكلوي أدى إلى إصابته بالعديد من المضاعفات منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل منتظم، وجهاز خاص للتنفس.

وتابع أنه عاجز عن تدبير مبلغ 39 ألفاً و929 درهماً، كلفة علاجه كونه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، خصوصاً بعدما أصبح عاطلاً عن العمل نتيجة المرض، وليس لديه أي مصدر آخر للدخل، إلا بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء.

وناشد «أبوهشام» أهل الخير مد يد العون له ومساعدته على دفع تكاليف فاتورة علاجه في المستشفى.

تسمم في الدم

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القاسمي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يعاني مشكلات صحية مزمنة في القلب، وارتفاعاً في ضغط الدم وارتفاعاً في نسبة الكوليسترول في الدم.

وأضاف التقرير أن المريض مكث في قسم العناية المركزة بالمستشفى لمدة شهر واحد، وتلقى خلال إقامته العديد من العلاجات اللازمة، وتبين إصابته بفشل كلوي حاد، أدى إلى تعرضه لتسمم في الدم وبلغت كلفة علاجه بالكامل في المستشفى 39 ألفاً و929 درهماً.

• «أبوهشام» فقد وظيفته نتيجة المرض، ويعيل أسرة من 3 أفراد.