متبرع يسدّد 228 ألف درهم لعلاج «آمنة»

سدّد متبرع 228 ألفاً و438 درهماً كلفة علاج الرضيعة «آمنة» (قمرية - عام واحد)، في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وكانت أسرة «آمنة» قد ناشدت أصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على تأمين قيمة الفاتورة، لأن إمكاناتها المالية محدودة جداً، وتمنعها من سدادها.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى.

وأعربت أسرة المريضة عن سعادتها وشكرها العميق للمتبرع، مثمّنة وقفته معها في ظل معاناتها من الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأكدت أن خبر التبرع عزّز ثقتها بأنها تعيش في دولة خير وعطاء.

وقالت والدة المريضة لـ«الإمارات اليوم»: «إنها فقدت زوجها بعد مرور أسابيع قليلة على إنجاب (آمنة)، فيما كانت المولودة الجديدة تعاني مشكلات صحية عدة».

وأضافت: «ساءت حالة طفلتي في أحد الأيام، فسارعت لنقلها إلى أقرب مستشفى، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنها تعاني تليفاً في الكبد.

وخلال تلك الفترة كنت أتردد على المستشفيات والعيادات أملاً في العثور على حل يضمن لها الشفاء، لكن وضعها لم يتحسن، فنقلتها إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وهناك أدخلت إلى وحدة العناية المركزة، ومكثت فيها شهراً كاملاً تحت الملاحظة والعناية الطبية، فيما كانت فاتورة العلاج ترتفع يومياً إلى أن وصلت إلى 228 ألفاً و438 درهماً».

وأشارت إلى أن «الأطباء أكدوا لها أن ابنتها تحتاج بشكل عاجل إلى زراعة كبد، فخاطبت مستشفيات عدة خارج الدولة، وتبيّن أن علاجها متوافر في أحد المستشفيات المتخصصة في الهند، لكن إمكاناتها المالية لم تسمح لها باتخاذ الخطوة التالية، لأنها وجدت نفسها غارقة في تدبير أمور حياتها اليومية».

وقالت: «ابنتي تحتاج إلى سداد الفاتورة العلاجية من جهة، وإلى زراعة كبد من الجهة الأخرى، وليس لديّ أي وسيلة لتدبير نفقات علاجها في مستشفى الجليلة، أو نقلها للعلاج خارج الدولة».

وتابعت: «أسرتي تتكون من 10 أبناء، ست بنات وأربعة أولاد، والمعيل الوحيد لنا هو أحد أبنائي، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 6000 درهم، وقد حاول أبنائي الآخرون العثور على عمل للمساعدة في تأمين متطلبات الحياة، ولكنهم لم يوفقوا في ذلك، علماً بأني أسكن مع أهل زوجي المتوفى».

ويشير تقرير طبي صادر من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، إلى أن «(آمنة) تعاني تليفاً في الكبد، ووفقاً لحالتها الصحية فهي تحتاج إلى زراعة كبد، نظراً إلى حالتها الصحية الحرجة، إذ سبّب لها التليف التهاباً في المعدة والأمعاء، إضافة إلى الجفاف والطفح الجلدي».

وبين التقرير أن أسرتها خاطبت مستشفيات عدة خارج الدولة، وتبيّن أن العلاج متوافر في أحد المستشفيات في الهند، وفي مستشفى في السعودية.