«أم علي» تحتاج إلى 43 ألف درهـم لســداد متأخرات إيجارية

وجدت «أم علي» نفسها محاصرة بالديون بعد توقف راتب زوجها مدة ستة أشهر، قبل أن تقرر الشركة التي يعمل فيها إجراء إعادة هيكلة تضمنت تجميد رواتب العاملين فيها، وخفضها بنسبة تجاوزت 20% من قيمتها الإجمالية.

وتسببت الظروف المالية التي عاشتها أسرتها خلال الفترة الأخيرة في تراكم المستحقات الإيجارية، لتجد نفسها مطالبة بسداد 43 ألفاً و232 درهماً لمالك الشقة، وإلا أرغمت على مغادرتها.

وناشدت «أم علي» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها ومساعدتها على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، مؤكدة عدم قدرتها على سداد أي جزء منها.

وقالت «أم علي» لـ«الإمارات اليوم»، إن زوجها يعمل في إحدى الشركات الخاصة في الدولة منذ أكثر من 10 سنوات، وخلال هذه المدة كانت حياة أسرتها المادية والمعنوية مستقرة، ولم تصادف ما يعكر صفوها، لكن ما لم يكن متوقعاً حدث في أكتوبر من عام 2019، إذ تعرضت الشركة التي يعمل فيها زوجها لخسائر كبيرة، أرغمت إدارتها على اتخاذ قرار بوقف صرف الرواتب للعاملين فيها لستة أشهر، ليصبح زوجها شبه عاطل عن العمل، وفي أبريل من عام 2020 قررت إدارة الشركة إجراء إعادة هيكلة، وتضمنت الخطوات التي اتخذتها خفض رواتب بعض العاملين فيها وإنهاء خدمات آخرين، وكان زوجها من ضمن من خفضت رواتبهم، ليصبح راتبه 3000 درهم، وهو مبلغ لا يلبي متطلبات الأسرة الأساسية من مأكل ومشرب.

وشرحت أن أسرتها مكونة من خمسة أبناء، وأنها كانت تشارك زوجها في توفير دخل إضافي للأسرة من خلال إعداد أطباق صغيرة من الحلويات والمأكولات وبيعها للأصدقاء والجيران، لكن مساهمتها لم تعد كافية بعد تدهور أمور حياتهم المعيشية لأن الأسرة أصبحت مهددة بالطرد من المسكن بعدما هددهم صاحب الشقة باللجوء إلى القضاء للحصول على المتأخرات الإيجارية، في الوقت الذي كانت ظروفهم المالية فيه تزداد سوءاً وتحول دون تأمين المبلغ.

وقالت «أم علي» إن «الوضع المالي المتردي حالياً جعلني أشعر بالخوف والقلق بسبب المأزق الذي لا نستطيع الخروج منه»، مناشدةً أهل الخير مدّ يد العون لها ولأسرتها، ومساعدتهم على تدبير 43 ألفاً و232 درهماً قيمة المتأخرات الإيجارية حتى تستقر أوضاعهم وظروفهم العائلية من جديد.