«دار البر»: رمضان فرصة لتعزيز خطوط دفاعنا في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة جمعية «دار البر»، خلفان خليفة المزروعي، إن حلول الشهر المبارك، والعالم يمر بالأزمة الراهنة وتداعياتها، من ظروف حساسة ومعطيات دقيقة، يستدعي تضافراً وطنياً وشعبياً يجمع بين المواطنين والمقيمين والدولة، لتعزيز خطوط الدفاع والمواجهة مع فيروس كورونا المستجد، والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، ومن أهمها البقاء في المنازل، حفاظاً على سلامة الوطن وكل من يعيش فيه، وترجمةً لتعليمات الدولة وتوجيهات قيادتنا.

وأشادت «دار البر»، على لسان المزروعي، بجهود الدولة الحثيثة وإجراءاتها الوقائية الضخمة، بهدف حماية صحة المواطنين والمقيمين والزوار.

أضاف المزروعي أن قضاء شهر رمضان في المنزل يشكل فرصة لتعزيز العبادات والطاعات، وإعادة حسابات الإنسان مع ربه ونفسه.