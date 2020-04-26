محاضرات ودروس دينية عن بُعد طوال شهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سلسلة من الدروس والمحاضرات الدينية عن بُعد، خلال شهر رمضان الفضيل، نظراً إلى الوضع الحالي والإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية إلى التباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس «كوفيد-19»، وإيماناً من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، الدكتور عمر الخطيب، إن شهر رمضان المبارك يأتي محملاً بالخيرات والدعاء والحمد والشكر لله، الشهر الذي ميّزه الله تعالى عن بقية الأشهر، نظراً لخصائصه العديدة، فهو شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، واعتادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، إحياء لسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، بتأدية صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي، ما كان له صدى واسع النطاق في السنوات السابقة، لكن قدر الله، سبحانه وتعالى، أن تكون هذه المرة (عن بُعد)، حيث يقام العديد من المحاضرات والدروس الدينية والفعاليات عن بعد من الجمهور، وذلك وفقاً لخطة التوعية الدينية في إمارة دبي، التي تتناول جملة من الموضوعات الدينية والفقه والسنة، ويقدمها محاضرون من علماء الدين والفقه بلغات مختلفة.

وأضاف الخطيب أن محاضرات رمضان 2020 لا تقتصر على اللغة العربية فقط، بل هناك جدول للمحاضرات باللغة الإنجليزية يومي الرابع و11 رمضان، وباللغة الأوردية في أيام الخامس و12 و19 رمضان.

كما أن أنشطة وبرامج خطة التوعية الدينية (دروس إنستغرام لايف)، ثلاثة أيام أسبوعياً (السبت والاثنين والأربعاء)، لمدة ثماني دقائق على حساب «إنستغرام» الخاص بالدائرة، وتبدأ الساعة 4:30 عصراً. وهناك دورات علمية عن بعد في أحكام الزكاة والصيام، من 16 إلى 18 رمضان، من 4:30 عصراً لمدة ساعة.

إضافة إلى البرنامج الرمضاني، المقام عن بُعد، لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية لعام 2020، في كل من مركزي المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي.

وأوضح أنه بالنسبة للفتاوى تم تفعيل ميزة «الحالة» لنشر الفتاوى في «واتس أب»، خدمة الإفتاء للدائرة، إضافة إلى تصوير عدد ٣٠ مقطعاً لفتاوى يكثر السؤال عنها في رمضان، لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك العديد من محاضرات وفعاليات لتوعية الجاليات، يقدمها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية عن بعد، وعن عن طريق خاصية Microsoft Teams، ويمكن الاطلاع على جداول وبرامج المحاضرات والندوات والدروس الدينية على موقع الدائرة الإلكتروني.